Salvador volta a ter conexão direta com o Panamá com 4 voos semanais

Conexão aérea direta voltou a operar na madrugada desta quinta-feira, 8 - Foto: Reprodução

Salvador voltou a contar com conexão aérea direta para a Cidade do Panamá na madrugada desta quinta-feira, 8. O voo inaugural da Copa Airlines marcou a retomada da rota internacional entre a capital baiana e a capital panamenha, após quase seis anos de suspensão.

Com a reativação do serviço, passam a ser oferecidos quatro voos semanais ligando Salvador ao Aeroporto Internacional de Tocumen, principal hub da companhia aérea no continente, que concentra conexões para mais de 80 destinos em todas as Américas, incluindo os Estados Unidos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a nova rota, pessoas vindas de todo o continente poderão desembarcar em Salvador num voo da Copa Airlines, sem a necessidade de fazer conexão em outra cidade brasileira. No sentido inverso, os baianos poderão viajar a países como Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, México e todo o Caribe sem precisarem passar por um hub mais ao sul do Brasil, como em São Paulo.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que a retomada da rota na capital baiana marca novas oportunidades de negócios.

“Retomamos aqui um fluxo importante, que é o Panamá. Consegue levar e trazer as pessoas para diversos outros países, então é o turismo se fortalecendo, não só o turismo do Carnaval, da cultura, mas também o turismo de negócio. Um conjunto de valores que nós temos e a Bahia se destaca nisso”, disse o chefe do Executivo, durante o ato.

Presente no ato simbólico que marcou a retomada do voo, no Aeroporto de Salvador, a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, afirmou que o avanço dialoga com o momento que a cidade vive como destino internacional.

“A retomada desses voos é um marco importante para a nossa cidade e é resultado de um trabalho consistente da Prefeitura, construído com planejamento, articulação internacional e diálogo permanente com o trade turístico. Esse processo começou quando estivemos no Panamá para abrir canais de diálogo, apresentar Salvador ao mercado internacional e construir as pontes necessárias que viabilizaram essa conexão.”, disse.

Comitiva do governo da Bahia e de Salvador durante a chegada do novo voo | Foto: Matheus Landim | GOVBA

Dias e horários

O voo de saída de Salvador (CM753) operará às segundas, terças, quintas e sábados, partindo às 01h25 da manhã e chegando ao Panamá às 06h40. Segundo a companhia aérea, a escolha do horário é estratégica, pois a chegada ao hub da Copa Airlines coincide com a saída das conexões matinais para destinos no Caribe e nos Estados Unidos.

Já o voo de retorno, da Cidade do Panamá para Salvador (CM752), ocorrerá às segundas, quartas, sextas e domingos, decolando às 15h58 do Aeroporto de Tocumen e aterrisando na capital baiana às 00h25 do dia seguinte. A Copa Airlines é hoje uma das maiores companhias aéreas do continente especializando-se em conectar as Américas, e Salvador será o único destino no Nordeste.

Conexão estava sendo disputado com Recife

A Prefeitura informou que a novidade estava sendo disputado com o Recife. As negociações começaram em 2024, quando uma comitiva da Secult foi ao Panamá apresentar os potenciais da cidade aos diretores da empresa. No último mês de maio, a própria vice-prefeita foi à Cidade do Panamá para apresentar o plano de desenvolvimento turístico e de comunicação da capital baiana.

“A gente apresentou um vídeo, mostrando tudo o que estava sendo feito no turismo daqui, tratamos do que seria possível fazer em relação à diminuição de taxas e nos comprometemos também a dar apoio na parte de comunicação. O trade turístico foi essencial, porque os hotéis apresentaram uma tarifa especial para atrair esses trabalhadores da Copa. E aqui está a minha palavra de agradecimento à Copa por essa escolha, por reconhecer a força do povo baiano”, disse Ana Paula Matos.