SALVADOR
MUDANÇA

Trânsito do Rio Vermelho será interditado aos domingos; entenda

O acesso será permitida a moradores

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/01/2026 - 9:59 h
O trânsito do bairro Rio Vermelho, em Salvador, sofrerá alterações aos domingos. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a mudança é necessária para otimizar o tráfego durante a realização de atividades culturais.

Até dezembro, das 7h às 13h, haverá interdição do tráfego de veículos, na Rua Almerinda Dutra, trecho entre a Rua João Gomes e a Rua Borges dos Reis.

Acesso permitido a moradores

O acesso será permitido às vias interditadas será permitido apenas aos residentes do local, mediante comprovação de endereço por meio de contas de telefone, água ou energia elétrica.

Segundo o texto, a portaria poderá ser revogada conforme interesses da administração Pública. O tráfego voltará à normalidade, quando as condições locais permitirem.

x