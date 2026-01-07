MUDANÇA
Trânsito do Rio Vermelho será interditado aos domingos; entenda
O acesso será permitida a moradores
Por Luiza Nascimento
O trânsito do bairro Rio Vermelho, em Salvador, sofrerá alterações aos domingos. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a mudança é necessária para otimizar o tráfego durante a realização de atividades culturais.
Até dezembro, das 7h às 13h, haverá interdição do tráfego de veículos, na Rua Almerinda Dutra, trecho entre a Rua João Gomes e a Rua Borges dos Reis.
Acesso permitido a moradores
O acesso será permitido às vias interditadas será permitido apenas aos residentes do local, mediante comprovação de endereço por meio de contas de telefone, água ou energia elétrica.
Segundo o texto, a portaria poderá ser revogada conforme interesses da administração Pública. O tráfego voltará à normalidade, quando as condições locais permitirem.
