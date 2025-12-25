Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRIGA DE TRÂNSITO

Vigilante é assassinado a tiros no dia de Natal após briga de trânsito

Rapaz foi executado a tiro logo após sair de festa

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

25/12/2025 - 19:13 h | Atualizada em 25/12/2025 - 19:48
Ícaro voltava de festa, quando se envolveu em briga
Ícaro voltava de festa, quando se envolveu em briga -

O vigilante Ícaro Pires dos Santos, de 28 anos, foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira, 25, no bairro Jequiezinho, em Jequié, no sudoeste da Bahia. O crime ocorreu após o rapaz se envolver em uma discussão de trânsito, que acabou evoluindo para agressões físicas e posteriormente em assassinato.

Ícaro retornava de uma festa, quando se desentendeu com alguns homens, quando passava nas proximidades de um posto de combustíveis, na Rua Vovó Camila. Bastante conhecido na cidade, ele ainda foi levado ao Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Filho ajuda pai a matar própria companheira e seus três filhos
Homem é preso por tentar estuprar a mãe e atacar o pai com foice
"Preocupada com pretos": professora é condenada após ataques racistas a aluno

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o homicídio, identificar e prender os suspeitos, que fugiram logo após o crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato jovem crime dia de Natal crime violento discussão de trânsito homicídio Jequié homicídio no sudoeste da Bahia Hospital Geral Prado Valadares Jequiezinho notícias de Jequié Polícia Civil investiga segurança pública suspeitos foragidos vigilante assassinado violência Bahia violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ícaro voltava de festa, quando se envolveu em briga
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Ícaro voltava de festa, quando se envolveu em briga
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Ícaro voltava de festa, quando se envolveu em briga
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Ícaro voltava de festa, quando se envolveu em briga
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x