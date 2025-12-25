Vigilante é assassinado a tiros no dia de Natal após briga de trânsito

Ícaro voltava de festa, quando se envolveu em briga - Foto: Reprodução

O vigilante Ícaro Pires dos Santos, de 28 anos, foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira, 25, no bairro Jequiezinho, em Jequié, no sudoeste da Bahia. O crime ocorreu após o rapaz se envolver em uma discussão de trânsito, que acabou evoluindo para agressões físicas e posteriormente em assassinato.

Ícaro retornava de uma festa, quando se desentendeu com alguns homens, quando passava nas proximidades de um posto de combustíveis, na Rua Vovó Camila. Bastante conhecido na cidade, ele ainda foi levado ao Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o homicídio, identificar e prender os suspeitos, que fugiram logo após o crime.