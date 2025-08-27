Menu
HOME > POLÍCIA
CRIME

Suspeito de matar professor universitário é preso em shopping de Salvador

Crime ocorreu após uma discussão de trânsito

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/08/2025 - 23:30 h
Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos
Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos -

O homem suspeito de matar a tiros o professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos, após uma discussão de trânsito foi preso na noite desta quarta-feira, 27, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em um shopping na região do bairro São Cristóvão. Após a abordagem, ele admitiu ter cometido o homicídio e foi ouvido na delegacia especializada. O homem passou por exames legais e permanece à disposição da Justiça.

Com ele, foram apreendidas:

  • uma arma de fogo compatível com os cartuchos encontrados no local do crime
  • uma carteira funcional falsa de perito.

O corpo de Fabrício foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, e detalhes sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgados.

Briga de trânsito

O crime ocorreu na noite de terça-feira, 26, na BR-324, na região do Porto Seco. A vítima foi identificada como Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos.

Testemunhas relataram que, durante a discussão, o professor estava com um facão na mão, e que o suspeito, vestindo camisa social branca, disparou pelo menos cinco vezes de dentro de um SUV contra Fabrício.

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM
Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime
Megaoperação policial ocupa a Gamboa pelo segundo dia seguido

Professor universitário

Fabrício Dalla Vecchia era formado:

  • Licenciatura em Música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (2004)
  • Concluiu mestrado 2008
  • Doutorado em 2012 em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).
  • Na UFRB, atuava no Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult), lecionando música popular brasileira e coordenando projetos como o Laboratório de Práticas de Ensino Coletivo, voltado à formação de grupos instrumentais e experimentação prática, e o Coral Cecult UFRB, dedicado à prática coral e valorização da diversidade musical.

A universidade lamentou a morte do professor, destacando seu compromisso com a educação e a arte musical. "Sua memória e legado permanecerão vivos na história da instituição e na vida de todos que com ele conviveram", afirmou a nota da UFRB.

Tags:

br-324 Cecult discussão de trânsito educação musical Fabrício Dalla Vecchia HOMICÍDIO Polícia Civil prisão de suspeito Salvador ufrb

Ver todas

