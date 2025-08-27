Suspeito de matar professor universitário é preso em shopping de Salvador

Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos - Foto: Reprodução redes sociais

O homem suspeito de matar a tiros o professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos, após uma discussão de trânsito foi preso na noite desta quarta-feira, 27, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em um shopping na região do bairro São Cristóvão. Após a abordagem, ele admitiu ter cometido o homicídio e foi ouvido na delegacia especializada. O homem passou por exames legais e permanece à disposição da Justiça.

Com ele, foram apreendidas:

uma arma de fogo compatível com os cartuchos encontrados no local do crime

uma carteira funcional falsa de perito.

O corpo de Fabrício foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, e detalhes sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgados.



Briga de trânsito

O crime ocorreu na noite de terça-feira, 26, na BR-324, na região do Porto Seco. A vítima foi identificada como Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos.

Testemunhas relataram que, durante a discussão, o professor estava com um facão na mão, e que o suspeito, vestindo camisa social branca, disparou pelo menos cinco vezes de dentro de um SUV contra Fabrício.

Professor universitário

Fabrício Dalla Vecchia era formado:

Licenciatura em Música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (2004)

Concluiu mestrado 2008

Doutorado em 2012 em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Na UFRB, atuava no Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult), lecionando música popular brasileira e coordenando projetos como o Laboratório de Práticas de Ensino Coletivo, voltado à formação de grupos instrumentais e experimentação prática, e o Coral Cecult UFRB, dedicado à prática coral e valorização da diversidade musical.

A universidade lamentou a morte do professor, destacando seu compromisso com a educação e a arte musical. "Sua memória e legado permanecerão vivos na história da instituição e na vida de todos que com ele conviveram", afirmou a nota da UFRB.