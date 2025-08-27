Menu
POLÍCIA
R0UBOU E FUGIU

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Proprietário da loja teve prejuízo de R$10 mil

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/08/2025 - 20:35 h
A tentativa de abordagem terminou de forma inusitada
Um suspeito de roubo conseguiu fugir de uma forma, no mínimo, cinematográfica em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 27. Após roubar um loja na egião da Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), o homem conseguiu escapar da polícia ao entrar em um bueiro na mesma localidade e desaparer em um túnel subterrâneo.

Segundo relato do proprietário da loja roubada, o crime aconteceu na última terça, 26, quando o suspeito invadiu o estabelecimento e levou diversas mercadorias, entre eles, notebooks. As câmeras de segurança registraram a ação e, no dia seguinte, o comerciante reconheceu o homem circulando pela região e acionou uma equipe para rondar o local.

A tentativa de abordagem, porém, terminou de forma inusitada. O suspeito correu, entrou em um córrego e desaparecendo entre água, lama e escuridão, cena que remeteu aos personagens Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raphael, as "Tartarugas Ninjas", que vivem no esgoto de Nova York e fizeram sucesso nos anos 1990.

Prejuízo

Segundo apuração do Portal A TARDE, o dono do estabelecimento teve um prejuízo de aproximadamente R$10 mil. Vídeos da ação do criminoso roubando na loja foi divulgado pelo propietário.

Nas imagens, é possível ver toda a ação do suspeito entrando na loja e levando itens.

Apesar da fuga criativa, a vida real não é desenho animado: até agora, o suspeito não foi encontrado, e a polícia segue em busca de seu paradeiro.

