Filho ajuda pai a matar própria companheira e seus três filhos
A família estava desaparecida desde a noite de 18 de dezembro
Um jovem de 21 anos foi preso na terça-feira, 23. após ajudar o próprio pai a matar a companheira de 27 anos e os seus três filhos, de 6, 8 e 10 anos. em Jaboticabal, no interior de São Paulo.
As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).
Em depoimento, pai e filho alegaram que o crime ocorreu durante uma discussão, na qual a mulher teria tentado esfaquear o companheiro, de 48 anos.
As vítimas foram identificadas como Sabrina Aparecida de Almeida Lima e seus filhos Eduardo Felipe, Victor Hugo e Luiz Henrique. A família estava desaparecida desde a noite de 18 de dezembro. Os corpos só foram encontrados após a confissão dos autores.
Na noite de terça-feira, 23, em uma operação conjunta entre as polícias civil, militar, científica e o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, os corpos de Sabrina e de seus três filhos foram localizados enterrados em uma área de mata da Fazenda São Rosário.
No local, os policiais apreenderam uma faca, uma marreta e uma pá, instrumentos que teriam sido utilizados na execução e na ocultação das vítimas
