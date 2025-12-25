Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HOMICÍDIO

Filho ajuda pai a matar própria companheira e seus três filhos

A família estava desaparecida desde a noite de 18 de dezembro

Redação

Por Redação

25/12/2025 - 19:09 h
A família estava desaparecida desde o dia 18 de dezembro
A família estava desaparecida desde o dia 18 de dezembro -

Um jovem de 21 anos foi preso na terça-feira, 23. após ajudar o próprio pai a matar a companheira de 27 anos e os seus três filhos, de 6, 8 e 10 anos. em Jaboticabal, no interior de São Paulo.

As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em depoimento, pai e filho alegaram que o crime ocorreu durante uma discussão, na qual a mulher teria tentado esfaquear o companheiro, de 48 anos.

As vítimas foram identificadas como Sabrina Aparecida de Almeida Lima e seus filhos Eduardo Felipe, Victor Hugo e Luiz Henrique. A família estava desaparecida desde a noite de 18 de dezembro. Os corpos só foram encontrados após a confissão dos autores.

Leia Também:

Homem é preso por tentar estuprar a mãe e atacar o pai com foice
"Preocupada com pretos": professora é condenada após ataques racistas a aluno
Perseguição policial termina com morte de PM e motociclista

Na noite de terça-feira, 23, em uma operação conjunta entre as polícias civil, militar, científica e o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, os corpos de Sabrina e de seus três filhos foram localizados enterrados em uma área de mata da Fazenda São Rosário.

No local, os policiais apreenderam uma faca, uma marreta e uma pá, instrumentos que teriam sido utilizados na execução e na ocultação das vítimas

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A família estava desaparecida desde o dia 18 de dezembro
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

A família estava desaparecida desde o dia 18 de dezembro
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

A família estava desaparecida desde o dia 18 de dezembro
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

A família estava desaparecida desde o dia 18 de dezembro
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x