BAHIA

Jovem de 21 anos morre em grave acidente de trânsito no sul da Bahia

Colisão envolveu um carro de passeio e uma motocicleta

João Grassi

Por João Grassi

02/01/2026 - 13:18 h
Danilo não resistiu ao impacto do acidente e faleceu ainda no local

Um jovem identificado como Danilo Conceição Santos, 21 anos, morreu em um acidente de trânsito na BA-001, rodovia que liga as cidades de Itacaré e Camamu, no sul e baixo sul da Bahia. As causas são investigadas pela Polícia Civil.

Segundo o g1, a batida envolveu a motocicleta conduzida por Danilo e um carro de passeio. Conforme a perícia inicial do Departamento de Polícia Técnica (DPT), a moto teria invadido a contramão da rodovia antes de se chocar com o outro veículo.

O acidente foi fatal para Danilo, que não resistiu ao impacto e morreu ainda no local, na tarde da última quarta-feira, 31. A condutora do carro e uma passageira que a acompanhava, por outro lado, nem sequer sofreram ferimentos.

O corpo da vítima foi removido pelo DPT e encaminhado para o exame de necropsia.

Impacto no trânsito

Durante o atendimento da ocorrência, o trecho da BA-001 precisou ser parcialmente interditado para a execução dos trabalhos de resgate e da perícia.

x