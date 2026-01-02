Menu
SORTE

Apostas baianas acertam 19 dezenas da Lotomania

Ninguém acertou os 20 números do sorteio

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

02/01/2026 - 10:50 h
Imagem ilustrativa da imagem Apostas baianas acertam 19 dezenas da Lotomania
-

Duas apostas realizadas na Bahia acertaram 19 números no concurso da Lotomania sorteado na quinta-feira, 1º. Elas vão receber R$ 61 mil cada.

Os bilhetes premiados foram registrados nas cidades de Iguaí, no sudoeste do estado, e Paulo Afonso, no norte baiano. Ambas foram feitas de forma individual.

Confira os números do sorteio do concurso 2869 da Lotomania:

1 - 11 - 18 - 22 - 27 - 32 - 36 - 37 - 44 - 45 - 47 - 53 - 66 - 70 - 77 - 84 - 86 - 92 - 93 - 95

Ninguém acertou todas as dezenas

Nenhum apostador conseguiu acertar os 20 números, portanto, a premiação acumulou para R$ 10 milhões.

Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre os 100 disponíveis no volante, e a premiação principal é paga para quem acerta 20 números.

Há premiações para quem acerta 19, 18, 17, 16, 15 números e até para quem não acerta nenhum.

