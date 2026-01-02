SORTE
Apostas baianas acertam 19 dezenas da Lotomania
Ninguém acertou os 20 números do sorteio
Por Luiza Nascimento
Duas apostas realizadas na Bahia acertaram 19 números no concurso da Lotomania sorteado na quinta-feira, 1º. Elas vão receber R$ 61 mil cada.
Os bilhetes premiados foram registrados nas cidades de Iguaí, no sudoeste do estado, e Paulo Afonso, no norte baiano. Ambas foram feitas de forma individual.
Confira os números do sorteio do concurso 2869 da Lotomania:
1 - 11 - 18 - 22 - 27 - 32 - 36 - 37 - 44 - 45 - 47 - 53 - 66 - 70 - 77 - 84 - 86 - 92 - 93 - 95
Ninguém acertou todas as dezenas
Nenhum apostador conseguiu acertar os 20 números, portanto, a premiação acumulou para R$ 10 milhões.
Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre os 100 disponíveis no volante, e a premiação principal é paga para quem acerta 20 números.
Há premiações para quem acerta 19, 18, 17, 16, 15 números e até para quem não acerta nenhum.
