Mega: saiba quanto ganhou grupo que fez bolão de R$ 13 milhões

Mega da Virada contou com um bolão que chamou atenção pelo valor investido

Por Edvaldo Sales

01/01/2026 - 16:25 h
Um bolão da Mega da Virada chamou atenção ao revelar um investimento de R$ 13,2 milhões no sorteio de Ano-Novo da Loteria Federal. Formado por apostadores de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, o grupo não alcançou o prêmio principal, apesar do valor elevado aplicado.

Com acertos de quinas e quadras, os participantes devem repartir aproximadamente R$ 1 milhão, de acordo com um cálculo inicial divulgado após o resultado do concurso.

O grupo fez 57 jogos com 20 números cada (a aposta possível de maior chance de vitória), ao custo individual de R$ 232,5 mil, mas não conseguiu acertar os seis números do sorteio realizado nesta quinta-feira, 1.

Segundo a conferência inicial feita pelo organizador do grupo, o sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, o grupo acertou 45 quinas e ao menos 1,6 mil quadras. “Acertamos três quinas e, na nossa modalidade, cada quina paga o prêmio equivalente a 15 quinas e 525 quadras, então ainda temos que apurar direito o valor”, disse ele. Ainda assim, o valor final será muito menor que o investido.

Quanto o grupo ganhou na Mega?

Cada aposta premiada na quina da Mega da Virada rendeu R$ 11.931,42, enquanto os acertos de quatro dezenas garantiram R$ 216,76. Com base nesses valores, projeções apontam que o bolão goiano tenha arrecadado cerca de R$ 540 mil em quinas e outros R$ 380 mil em quadras, totalizando um montante inferior a R$ 1 milhão.

Ainda não há definição sobre quanto caberá a cada integrante, já que o bolão reuniu milhares de participantes, com cotas de valores distintos — R$ 2.280, R$ 1.956 e R$ 900, conforme o grupo de adesão. Antes do sorteio, a expectativa era ambiciosa: além da sena, o objetivo era alcançar aproximadamente 80 quinas e 1.180 quadras.

Apesar do resultado abaixo do esperado, o grupo acumula um histórico expressivo de premiações. Na Mega da Virada de 2025, os apostadores conquistaram 10 quinas e 222 quadras, somando cerca de R$ 1,2 milhão. Ao longo de 13 anos de atuação, os ganhos estimados chegam a R$ 15 milhões, incluindo prêmios relevantes em outros concursos especiais, como a Lotofácil da Independência. O feito mais recente veio justamente nessa loteria, com um prêmio de R$ 4,9 milhões.

