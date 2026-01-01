Bilionário da Mega da Virada: veja quanto rende R$ 1 bilhão por mês

As dezenas sorteadas foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59 - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O sorteio da Mega da Virada 2025 entrou para a história ao pagar o maior prêmio já registrado pela loteria no Brasil. Foram R$ 1.091.357.286,52, valor sorteado após o adiamento do concurso, provocado pela alta demanda de apostas nas últimas horas.

As dezenas sorteadas foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

O montante supera com folga o recorde anterior, registrado em 2024, quando o prêmio chegou a R$ 635 milhões. Nos anos anteriores, os valores também vinham em curva de crescimento: R$ 588,8 milhões em 2023 e R$ 541,9 milhões em 2022.

Quanto rende R$ 1 bilhão por mês



Com o valor do prêmio em mãos, uma das primeiras perguntas que surgem é: quanto esse dinheiro renderia se fosse aplicado?

Na poupança, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 6,6 milhões. A modalidade segue isenta de Imposto de Renda e o cálculo considera apenas o saque dos rendimentos, sem tocar no valor principal.

Já no Tesouro IPCA+ 2050, que combina inflação com juros reais de cerca de 7% ao ano, o ganho mensal ficaria em torno de R$ 7,2 milhões, já com desconto de Imposto de Renda.

Em um CDB que paga 100% do CDI, o rendimento mensal chegaria a aproximadamente R$ 9 milhões, também já considerando a tributação.

No Tesouro Selic 2028, o retorno seria ainda um pouco maior: cerca de R$ 9,1 milhões por mês, com desconto de Imposto de Renda de 22,5%. Após dois anos de aplicação, a alíquota cai para 15%.

O que foi considerado nos cálculos

Os números apresentados levam em conta taxas e regras vigentes em dezembro de 2025. O rendimento real pode variar de acordo com mudanças no cenário econômico, inflação, juros e política monetária.

Vale destacar que o valor divulgado pela Caixa já é líquido, pois o imposto de 30% sobre o prêmio da loteria é descontado automaticamente na fonte. Ou seja, o ganhador recebe exatamente o valor anunciado.

Limites e cuidados com aplicações bilionárias

Apesar dos valores chamarem atenção, há limitações práticas. No Tesouro Direto, por exemplo, existe um limite de aplicação de R$ 1 milhão por mês por CPF, o que torna os cálculos apresentados apenas ilustrativos sobre o potencial do prêmio.

Além disso, tanto CDBs quanto títulos públicos estão sujeitos a variações de taxa e regras de liquidez. Especialistas recomendam planejamento cuidadoso e orientação profissional antes de aplicar valores dessa magnitude.

Ainda assim, uma coisa é certa: mesmo sem gastar um centavo do prêmio principal, o novo bilionário da Mega da Virada teria uma renda mensal capaz de sustentar um padrão de vida extremamente elevado apenas com os rendimentos.