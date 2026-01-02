Menu
BAHIA
TRAGÉDIA

Mãe e filho morrem afogados em rio na Bahia

Mulher entrou na água para salvar o jovem

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

02/01/2026 - 9:02 h
Uma mãe e o filho morreram afogados na última quarta-feira, 31, no povoado de Pedra Branca, em Curaçá, no norte da Bahia. A tragédia ocorreu no Porto da Balsa, no povoado de Pedra Branca, às margens do Rio São Francisco.

Segundo o relato de moradores, o menino teria começado a se afogar e, ao perceber a situação, a mãe entrou na água na tentativa de salvá-lo. No entanto, os dois acabaram morrendo.

As vítimas não moravam na região. Elas estavam no local a passeio, para celebrar o período de fim de ano.

O que causou o acidente?

Após o resgate dos corpos, a mãe e o filho foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro (BA), onde passaram pelos procedimentos legais.

As circunstâncias exatas do afogamento ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

acidente afogamento CURAÇÁ mãe e filho Rio São Francisco Tragédia

x