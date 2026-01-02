Mãe e filho morrem afogados em rio na Bahia

- Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma mãe e o filho morreram afogados na última quarta-feira, 31, no povoado de Pedra Branca, em Curaçá, no norte da Bahia. A tragédia ocorreu no Porto da Balsa, no povoado de Pedra Branca, às margens do Rio São Francisco.

Segundo o relato de moradores, o menino teria começado a se afogar e, ao perceber a situação, a mãe entrou na água na tentativa de salvá-lo. No entanto, os dois acabaram morrendo.

As vítimas não moravam na região. Elas estavam no local a passeio, para celebrar o período de fim de ano.

O que causou o acidente?

Após o resgate dos corpos, a mãe e o filho foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro (BA), onde passaram pelos procedimentos legais.

As circunstâncias exatas do afogamento ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.