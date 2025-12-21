Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Irmãos de quatro anos morrem afogados em piscina durante festa

Apesar das tentativas de socorro, as duas crianças não resistiram

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/12/2025 - 13:51 h
Imagem ilustrativa da imagem Irmãos de quatro anos morrem afogados em piscina durante festa
-

Dois irmãos de 4 anos morreram afogados na piscina de uma chácara durante uma confraternização familiar na noite deste sábado, 20, em Dracena, no interior de São Paulo. As vítimas foram identificadas como Yasmim de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses, e Gaels da Silva, de 4 anos e 11 meses.

Segundo o registro policial, as crianças brincavam na área da piscina quando, em determinado momento, um familiar percebeu que elas estavam se afogando e pediu ajuda. Um morador que passava pelo local ouviu os gritos, entrou na chácara e auxiliou no resgate, realizando manobras de reanimação em uma das vítimas.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os irmãos foram levados em um veículo da família em direção ao hospital, mas, no caminho, o atendimento passou a ser feito pelo Corpo de Bombeiros. Apesar das tentativas de socorro, as duas crianças não resistiram e as mortes foram confirmadas no Pronto Atendimento Municipal. As informações são do G1.

Leia Também:

Bebê de 11 meses é internado após ingestão de drogas e vai para UTI
Gigante das bebidas inaugura megafábrica e vai gerar 400 empregos
Motorista é decapitado após batida violenta arrancar teto de carro

Os corpos foram encaminhados ao IML, e o caso foi registrado como morte suspeita. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do afogamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

afogamento crianças irmãos piscina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x