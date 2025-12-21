TRAGÉDIA
Irmãos de quatro anos morrem afogados em piscina durante festa
Apesar das tentativas de socorro, as duas crianças não resistiram
Por Victoria Isabel
Dois irmãos de 4 anos morreram afogados na piscina de uma chácara durante uma confraternização familiar na noite deste sábado, 20, em Dracena, no interior de São Paulo. As vítimas foram identificadas como Yasmim de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses, e Gaels da Silva, de 4 anos e 11 meses.
Segundo o registro policial, as crianças brincavam na área da piscina quando, em determinado momento, um familiar percebeu que elas estavam se afogando e pediu ajuda. Um morador que passava pelo local ouviu os gritos, entrou na chácara e auxiliou no resgate, realizando manobras de reanimação em uma das vítimas.
Os irmãos foram levados em um veículo da família em direção ao hospital, mas, no caminho, o atendimento passou a ser feito pelo Corpo de Bombeiros. Apesar das tentativas de socorro, as duas crianças não resistiram e as mortes foram confirmadas no Pronto Atendimento Municipal. As informações são do G1.
Leia Também:
Os corpos foram encaminhados ao IML, e o caso foi registrado como morte suspeita. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do afogamento.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes