Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Motorista é decapitado após batida violenta arrancar teto de carro

Impacto violento fez carro capotar e matou motorista na hora

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/12/2025 - 10:48 h
Foto ilustrativa
Foto ilustrativa -

Um grave acidente de trânsito resultou na decapitação de um motorista na noite de sexta-feira, 19, na BR-476, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A colisão foi tão intensa que o teto do veículo foi arrancado, causando a morte imediata do condutor.

Segundo informações preliminares, a vítima dirigia um Chevrolet Celta no sentido Curitiba quando colidiu violentamente na traseira de um Renault Sandero. O impacto ocorreu após o Sandero reduzir a velocidade devido à presença de um radar na via. O Celta seguia pela faixa da direita e, ao atingir o outro carro, entrou sob a traseira do veículo antes de capotar por vários metros.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a força da batida, o Sandero também foi arremessado e acabou capotando. Os três ocupantes do Sandero sofreram apenas escoriações leves.

Leia Também:

Nova frente fria promete chuvas intensas e temporais antes do Natal
Avião com deputado federal faz pouso de emergência e pega fogo
Vigilância Sanitária interditou açougue de grande supermercado brasileiro

No Celta, além do motorista, havia um passageiro, que ficou gravemente ferido. Ele foi encontrado inconsciente pelas equipes de resgate, mas recuperou a consciência durante o atendimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, apesar da gravidade dos ferimentos, o passageiro não corre risco de morte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de trânsito BR-476 Colombo corpo de bombeiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foto ilustrativa
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Foto ilustrativa
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Foto ilustrativa
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Foto ilustrativa
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x