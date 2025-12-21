BRASIL
Motorista é decapitado após batida violenta arrancar teto de carro
Impacto violento fez carro capotar e matou motorista na hora
Por Victoria Isabel
Um grave acidente de trânsito resultou na decapitação de um motorista na noite de sexta-feira, 19, na BR-476, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A colisão foi tão intensa que o teto do veículo foi arrancado, causando a morte imediata do condutor.
Segundo informações preliminares, a vítima dirigia um Chevrolet Celta no sentido Curitiba quando colidiu violentamente na traseira de um Renault Sandero. O impacto ocorreu após o Sandero reduzir a velocidade devido à presença de um radar na via. O Celta seguia pela faixa da direita e, ao atingir o outro carro, entrou sob a traseira do veículo antes de capotar por vários metros.
Com a força da batida, o Sandero também foi arremessado e acabou capotando. Os três ocupantes do Sandero sofreram apenas escoriações leves.
Leia Também:
No Celta, além do motorista, havia um passageiro, que ficou gravemente ferido. Ele foi encontrado inconsciente pelas equipes de resgate, mas recuperou a consciência durante o atendimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, apesar da gravidade dos ferimentos, o passageiro não corre risco de morte.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes