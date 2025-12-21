Motorista é decapitado após batida violenta arrancar teto de carro

Foto ilustrativa - Foto: Breno Esaki/Agência Saúde

Um grave acidente de trânsito resultou na decapitação de um motorista na noite de sexta-feira, 19, na BR-476, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A colisão foi tão intensa que o teto do veículo foi arrancado, causando a morte imediata do condutor.

Segundo informações preliminares, a vítima dirigia um Chevrolet Celta no sentido Curitiba quando colidiu violentamente na traseira de um Renault Sandero. O impacto ocorreu após o Sandero reduzir a velocidade devido à presença de um radar na via. O Celta seguia pela faixa da direita e, ao atingir o outro carro, entrou sob a traseira do veículo antes de capotar por vários metros.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a força da batida, o Sandero também foi arremessado e acabou capotando. Os três ocupantes do Sandero sofreram apenas escoriações leves.

No Celta, além do motorista, havia um passageiro, que ficou gravemente ferido. Ele foi encontrado inconsciente pelas equipes de resgate, mas recuperou a consciência durante o atendimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, apesar da gravidade dos ferimentos, o passageiro não corre risco de morte.