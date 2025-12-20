Avião com deputado federal faz pouso de emergência e pega fogo

Pouso forçado não teve feridos - Foto: Reprodução

Um avião com o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-RO) fez um pouso de emergência no distrito de Extrema, em Porto Velho (Roraima), neste sábado, 20. A aeronave, que também tinha o vereador Márcio Pacele (Republicanos) entre os passageiros, chegou a pegar fogo.

As primeiras informações divulgadas pelo deputado que o problema teve início após o avião apresentou. Em seguida, de acordo com o parlamentar, o piloto indicou a necessidade de um pouso forçado. Além dos políticos, assessores também estavam no voo.

Relato do deputado

Nas redes sociais, Maurício tranquilizou os seguidores com uma publicação. Segundo o político, ninguém ficou ferido.

"Está tudo bem. Só danos materiais e o susto. Eu quero agradecer as ligações e orações. Estamos voltando para a casa, quero dizer que muito obrigado", afirmou o deputado federal em um vídeo.