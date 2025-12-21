Nova frente fria promete chuvas intensas e temporais antes do Natal

O sistema meteorológico tem potencial para causar chuva volumosa - Foto: Secom/PMS

Uma nova frente fria deve avançar pelo país a partir deste domingo, 21, e provocar uma mudança significativa no tempo nos dias que antecedem o Natal. O sistema meteorológico começa a atuar pela região Sul, com impactos mais fortes no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

De acordo com informações do Meteored, a frente fria já começa a se organizar neste sábado, 20, e deve permanecer ativa ao longo da próxima semana. A previsão indica que, até a véspera de Natal, áreas do oeste do Rio Grande do Sul podem registrar acumulados superiores a 100 mm, com volumes que podem chegar a 200 mm.

Ainda na manhã de domingo, as primeiras tempestades devem atingir o Rio Grande do Sul. Ao longo da tarde e da noite, as instabilidades avançam para o oeste de Santa Catarina e do Paraná. Há alerta para chuva intensa em curto período, rajadas de vento que podem alcançar 100 km/h e possibilidade de granizo, especialmente no oeste gaúcho.

Meteorologistas alertam para risco de alagamentos, enxurradas e transtornos urbanos, principalmente em municípios que já apresentam solo encharcado.

Semana do Natal segue com instabilidade

A instabilidade deve continuar ao longo da semana. Na segunda-feira, 22, há previsão de novas tempestades em áreas do Sul do país, com pancadas mais intensas entre a tarde e a noite.

Até a quarta-feira, 24, os acumulados de chuva no oeste do Rio Grande do Sul podem atingir 200 mm. Já no dia 25, o tempo segue instável, com previsão de chuva novamente sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, indicando um Natal chuvoso em grande parte da região.