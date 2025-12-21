Menu
BRASIL
BRASIL

Bebê de 11 meses é internado após ingestão de drogas e vai para UTI

Pais da criança foram presos por tentativa de homicídio

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/12/2025 - 13:20 h
Hospital Infantil Joana de Gusmão
Hospital Infantil Joana de Gusmão -

Um bebê de 11 meses permanece internado em estado gravíssimo na UTI após sofrer uma parada cardiorrespiratória em Florianópolis. Exames toxicológicos identificaram a presença de ecstasy (MDMA) e metanfetamina no organismo da criança. O caso é investigado pela polícia como tentativa de homicídio, e os responsáveis foram presos.

Segundo a Polícia Militar, o casal que estava com o bebê foi encontrado na região central da capital catarinense pedindo ajuda, enquanto a criança já apresentava quadro clínico crítico. Ao dar entrada no hospital, o bebê tinha convulsões, nível de consciência rebaixado e pupilas dilatadas, sintomas compatíveis com intoxicação por drogas sintéticas.

No Hospital Infantil Joana de Gusmão, no bairro Agronômica, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória que durou cerca de 10 minutos. Ela foi reanimada pela equipe médica e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva, onde segue sob cuidados intensivos.

Além da intoxicação, os profissionais de saúde identificaram indícios de negligência, já que o bebê não realizava acompanhamento médico regular. A gravidade do quadro, somada ao histórico clínico e à suspeita de exposição a drogas, levou a equipe hospitalar a acionar os órgãos de proteção à criança.

Os responsáveis negaram ter administrado substâncias ilícitas ao bebê. No entanto, relatos da ocorrência apontam que o homem apresentava sinais de estar sob efeito de drogas no momento do atendimento. Diante dos indícios, o Conselho Tutelar foi acionado e o casal recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia.

Eles devem responder, em tese, por homicídio doloso na forma tentada, enquanto as investigações seguem em andamento.

Tags:

bebê drogas HOMICÍDIO intoxicação negligência

