Bebê de 11 meses é internado após ingestão de drogas e vai para UTI
Pais da criança foram presos por tentativa de homicídio
Por Victoria Isabel
Um bebê de 11 meses permanece internado em estado gravíssimo na UTI após sofrer uma parada cardiorrespiratória em Florianópolis. Exames toxicológicos identificaram a presença de ecstasy (MDMA) e metanfetamina no organismo da criança. O caso é investigado pela polícia como tentativa de homicídio, e os responsáveis foram presos.
Segundo a Polícia Militar, o casal que estava com o bebê foi encontrado na região central da capital catarinense pedindo ajuda, enquanto a criança já apresentava quadro clínico crítico. Ao dar entrada no hospital, o bebê tinha convulsões, nível de consciência rebaixado e pupilas dilatadas, sintomas compatíveis com intoxicação por drogas sintéticas.
No Hospital Infantil Joana de Gusmão, no bairro Agronômica, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória que durou cerca de 10 minutos. Ela foi reanimada pela equipe médica e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva, onde segue sob cuidados intensivos.
Além da intoxicação, os profissionais de saúde identificaram indícios de negligência, já que o bebê não realizava acompanhamento médico regular. A gravidade do quadro, somada ao histórico clínico e à suspeita de exposição a drogas, levou a equipe hospitalar a acionar os órgãos de proteção à criança.
Os responsáveis negaram ter administrado substâncias ilícitas ao bebê. No entanto, relatos da ocorrência apontam que o homem apresentava sinais de estar sob efeito de drogas no momento do atendimento. Diante dos indícios, o Conselho Tutelar foi acionado e o casal recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia.
Eles devem responder, em tese, por homicídio doloso na forma tentada, enquanto as investigações seguem em andamento.
