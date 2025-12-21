Gigante das bebidas inaugura megafábrica e vai gerar 400 empregos

Unidade produzirá garrafas verdes destinadas a rótulos como Stella Artois - Foto: Jonathan Campos/AEN

A Ambev inaugurou em dezembro uma fábrica de garrafas de vidro em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná, marcando a primeira unidade do tipo no estado. O investimento de R$ 1 bilhão permitirá a produção de até 600 milhões de garrafas por ano e deve gerar cerca de 400 empregos diretos e indiretos.

Com a nova planta, o Paraná passa a concentrar a primeira operação da Ambev no Brasil que integra todas as etapas da produção, desde o cultivo da cevada até o envase final das bebidas. A estrutura promete ganhos logísticos, redução de custos e maior agilidade no abastecimento das cervejarias da companhia em diferentes regiões do país.

Inicialmente, a unidade produzirá garrafas verdes destinadas a rótulos como Stella Artois, incluindo a versão Pure Gold sem glúten, e Spaten. A fábrica já está preparada para, no futuro, fabricar garrafas transparentes (Flint) e âmbar, usadas por marcas como Corona, Original, além de versões zero álcool, como Corona Cero e Bud Zero.

A produção atenderá não apenas o mercado paranaense, mas também fábricas da Ambev em estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará.

O investimento acompanha o crescimento do segmento de cervejas premium, que acumula alta de 200% nas vendas desde 2019. No terceiro trimestre de 2025, a Ambev retomou a liderança desse mercado no Brasil. A nova fábrica também reforça a expansão das chamadas opções balanceadas, que incluem bebidas zero álcool, com menos calorias ou sem glúten.

Durante a construção, cerca de 1.800 postos de trabalho foram gerados na região. Com a fábrica em funcionamento, a Ambev amplia sua presença econômica no estado, onde já soma mais de 16 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. O projeto integra um plano maior de investimentos da companhia, que ultrapassam R$ 10 bilhões no Brasil nos últimos três anos.