Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREVISÃO DO TEMPO

O que esperar do verão? Veja como será a estação mais quente do ano

Para quem é fã do frio, é melhor já ir se preparando porque o verão deve ser intenso

Carla Melo

Por Carla Melo

21/12/2025 - 10:25 h
Verão deve ter temperaturas acima do normal
Verão deve ter temperaturas acima do normal -

O Verão já está batendo na porta. A estação mais quente do ano começa neste domingo, 21,e já está deixando os brasileiros na dúvida de como será. Para quem é fã do frio, é melhor já ir se preparando porque o verão deve ser intenso.

Segundo o Climatempo, até o dia 21 de março, às 11h45, a estação promete ser de chuvas um pouco abaixo da média e temperaturas mais altas do que o normal em boa parte do país.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Este domingo é marcado também pelo solstício de verão, que é o dia "mais longo" do ano. Ele é sempre o primeiro dia da estação. No inverno, o fenômeno é chamado de solstício de inverno e tem a noite mais longa do ano.

Fenômeno vai intensificar o calor

Caracterizado pela elevação da temperatura em todo o país, no verão os dias se tornam mais longos do que as noites e as mudanças rápidas nas condições do tempo são comuns.

Segundo os meteorologistas, este verão não deve ter influência de fenômenos climáticos como o El Niño e o La Niña. Mas um outro sistema deve ter muito impacto no clima no Brasil ao longo do verão: a Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (ASAS).

Leia Também:

Compras chegam? Greve nos Correios preocupa consumidores
Nova frente fria promete chuvas intensas e temporais antes do Natal
Brasil bate recorde e se torna país com festival de Natal mais longo

A Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) é um grande anticiclone, isto é, uma região na atmosfera onde a circulação dos ventos é anti-horária. Ela se localiza permanentemente entre o Brasil e a África e faz parte da circulação atmosférica global.

O sistema influencia o clima em parte do Brasil durante todo o ano, mas, quando está mais próximo do que o normal do país, as regiões Sudeste, parte do Nordeste e do Centro-Oeste têm redução nas chuvas.

Quando essa aproximação acontece no verão, as principais consequências são:

  • Estação mais quente que o normal, com maior ocorrência de veranicos e até ondas de calor
  • Deficiência de chuva em muitas áreas do país

"Como todo sistema de alta pressão atmosférica, o ASAS deixa o ar mais seco, o que reduz a nebulosidade e as condições para a chuva", detalha Josélia.

Segundo a Climatempo, os meses de janeiro e fevereiro devem ter temporais em todas as regiões do país, mas de forma irregular. Já em março, a tendência é de maior regularidade nas chuvas.

Com isso, a tendência é de volumes um pouco abaixo da média para a estação em quase todo o país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alta Pressão Subtropical Chuvas clima solstício temperaturas altas verão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Verão deve ter temperaturas acima do normal
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Verão deve ter temperaturas acima do normal
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Verão deve ter temperaturas acima do normal
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Verão deve ter temperaturas acima do normal
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x