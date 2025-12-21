O que esperar do verão? Veja como será a estação mais quente do ano

Verão deve ter temperaturas acima do normal - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Verão já está batendo na porta. A estação mais quente do ano começa neste domingo, 21,e já está deixando os brasileiros na dúvida de como será. Para quem é fã do frio, é melhor já ir se preparando porque o verão deve ser intenso.

Segundo o Climatempo, até o dia 21 de março, às 11h45, a estação promete ser de chuvas um pouco abaixo da média e temperaturas mais altas do que o normal em boa parte do país.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Este domingo é marcado também pelo solstício de verão, que é o dia "mais longo" do ano. Ele é sempre o primeiro dia da estação. No inverno, o fenômeno é chamado de solstício de inverno e tem a noite mais longa do ano.

Fenômeno vai intensificar o calor

Caracterizado pela elevação da temperatura em todo o país, no verão os dias se tornam mais longos do que as noites e as mudanças rápidas nas condições do tempo são comuns.

Segundo os meteorologistas, este verão não deve ter influência de fenômenos climáticos como o El Niño e o La Niña. Mas um outro sistema deve ter muito impacto no clima no Brasil ao longo do verão: a Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (ASAS).

A Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) é um grande anticiclone, isto é, uma região na atmosfera onde a circulação dos ventos é anti-horária. Ela se localiza permanentemente entre o Brasil e a África e faz parte da circulação atmosférica global.

O sistema influencia o clima em parte do Brasil durante todo o ano, mas, quando está mais próximo do que o normal do país, as regiões Sudeste, parte do Nordeste e do Centro-Oeste têm redução nas chuvas.

Quando essa aproximação acontece no verão, as principais consequências são:

Estação mais quente que o normal, com maior ocorrência de veranicos e até ondas de calor

Deficiência de chuva em muitas áreas do país

"Como todo sistema de alta pressão atmosférica, o ASAS deixa o ar mais seco, o que reduz a nebulosidade e as condições para a chuva", detalha Josélia.

Segundo a Climatempo, os meses de janeiro e fevereiro devem ter temporais em todas as regiões do país, mas de forma irregular. Já em março, a tendência é de maior regularidade nas chuvas.

Com isso, a tendência é de volumes um pouco abaixo da média para a estação em quase todo o país.