HOME > BAHIA
TEMPO

‘Cacau vai cair!’: 153 cidades da Bahia entram em alerta para chuvas

Cenário está previsto, de acordo com o Inmet, até às 23h59 desta sexta-feira, 2

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

02/01/2026 - 11:18 h
Mais de 150 cidades da Bahia estão sob alerta amarelo para chuva
-

Enquanto Salvador se prepara para temperaturas próximas aos 40 °C, outras partes da Bahia vivem situação oposta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 153 municípios localizados nas regiões centro-sul, extremo-oeste, centro-norte, Vale do São Francisco e sul estão sob alerta amarelo para chuvas intensas, nesta sexta-feira, 2.

O aviso, segundo o órgão, vai até às 23h59 de hoje e indica que há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

Confira as cidades da Bahia que estão sob o alerta amarelo, nesta sexta-feira, 2:

  • Abaíra
  • Alcobaça
  • Anagé
  • Angical
  • Aracatu
  • Baianópolis
  • Barra
  • Barra da Estiva
  • Barra do Choça
  • Barra do Mendes
  • Barreiras
  • Barro Alto
  • Belo Campo
  • Bom Jesus da Lapa
  • Bom Jesus da Serra
  • Boninal
  • Boquira
  • Botuporã
  • Brejolândia
  • Brotas de Macaúbas
  • Brumado
  • Buritirama
  • Caatiba
  • Caculé
  • Caetanos
  • Caetité
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Canápolis
  • Canarana
  • Candiba
  • Cândido Sales
  • Caraíbas
  • Caravelas
  • Carinhanha
  • Catolândia
  • Caturama
  • Central
  • Cocos
  • Condeúba
  • Contendas do Sincorá
  • Cordeiros
  • Coribe
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cristópolis
  • Dom Basílio
  • Encruzilhada
  • Érico Cardoso
  • Eunápolis
  • Feira da Mata
  • Formosa do Rio Preto
  • Gentio do Ouro
  • Guajeru
  • Guanambi
  • Guaratinga
  • Ibiassucê
  • Ibicoara
  • Ibipeba
  • Ibipitanga
  • Ibirapuã
  • Ibitiara
  • Ibititá
  • Ibotirama
  • Igaporã
  • Ipupiara
  • Iramaia
  • Iraquara
  • Irecê
  • Itabela
  • Itagimirim
  • Itaguaçu da Bahia
  • Itamaraju
  • Itambé
  • Itanhém
  • Itapebi
  • Itapetinga
  • Itarantim
  • Ituaçu
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Jacaraci
  • Jucuruçu
  • Jussara
  • Jussiape
  • Lagoa Real
  • Lajedão
  • Lapão
  • Licínio de Almeida
  • Livramento de Nossa Senhora
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Macarani
  • Macaúbas
  • Maetinga
  • Maiquinique
  • Malhada
  • Malhada de Pedras
  • Mansidão
  • Matina
  • Medeiros Neto
  • Mirante
  • Morpará
  • Mortugaba
  • Mucugê
  • Mucuri
  • Muquém do São Francisco
  • Nova Viçosa
  • Novo Horizonte
  • Oliveira dos Brejinhos
  • Palmas de Monte Alto
  • Palmeiras
  • Paramirim
  • Paratinga
  • Piatã
  • Pilão Arcado
  • Pindaí
  • Piripá
  • Planalto
  • Porto Seguro
  • Potiraguá
  • Prado
  • Presidente Dutra
  • Presidente Jânio Quadros
  • Remanso
  • Riachão das Neves
  • Riacho de Santana
  • Ribeirão do Largo
  • Rio de Contas
  • Rio do Antônio
  • Rio do Pires
  • Santa Maria da Vitória
  • Santana
  • Santa Rita de Cássia
  • São Desidério
  • São Félix do Coribe
  • São Gabriel
  • Seabra
  • Sebastião Laranjeiras
  • Sento Sé
  • Serra do Ramalho
  • Serra Dourada
  • Sítio do Mato
  • Souto Soares
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Tanhaçu
  • Tanque Novo
  • Teixeira de Freitas
  • Tremedal
  • Uibaí
  • Urandi
  • Vereda
  • Vitória da Conquista
  • Wanderley
  • Xique-Xique

Primeiro fim de semana de 2026 será de calor intenso em Salvador

A previsão do tempo para o primeiro fim de semana de 2026 é de sol e calor intenso em Salvador. Segundo a Defesa Civil (Codesal), até domingo, 4, a temperatura pode chegar a 37ºC.

Em vídeo enviado ao Portal A TARDE, o diretor geral da pasta, Sosthenes Macedo, informou que, a previsão, que antes apontava para uma máxima de 40ºC, mudou.

"Ainda assim, é um calor muito intenso. As pessoas precisam estar atentas, se manter hidratadas, protegidas, com protetor solar, chapéus, camisas, roupas leves e, preferencialmente, sempre embaixo de alguma proteção", alertou Sosthenes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Bahia Chuva Inmet previsão do tempo Salvador

x