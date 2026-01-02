TEMPO
‘Cacau vai cair!’: 153 cidades da Bahia entram em alerta para chuvas
Cenário está previsto, de acordo com o Inmet, até às 23h59 desta sexta-feira, 2
Por Yuri Abreu
Enquanto Salvador se prepara para temperaturas próximas aos 40 °C, outras partes da Bahia vivem situação oposta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 153 municípios localizados nas regiões centro-sul, extremo-oeste, centro-norte, Vale do São Francisco e sul estão sob alerta amarelo para chuvas intensas, nesta sexta-feira, 2.
O aviso, segundo o órgão, vai até às 23h59 de hoje e indica que há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.
Confira as cidades da Bahia que estão sob o alerta amarelo, nesta sexta-feira, 2:
- Abaíra
- Alcobaça
- Anagé
- Angical
- Aracatu
- Baianópolis
- Barra
- Barra da Estiva
- Barra do Choça
- Barra do Mendes
- Barreiras
- Barro Alto
- Belo Campo
- Bom Jesus da Lapa
- Bom Jesus da Serra
- Boninal
- Boquira
- Botuporã
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Brumado
- Buritirama
- Caatiba
- Caculé
- Caetanos
- Caetité
- Campo Alegre de Lourdes
- Canápolis
- Canarana
- Candiba
- Cândido Sales
- Caraíbas
- Caravelas
- Carinhanha
- Catolândia
- Caturama
- Central
- Cocos
- Condeúba
- Contendas do Sincorá
- Cordeiros
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Dom Basílio
- Encruzilhada
- Érico Cardoso
- Eunápolis
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Gentio do Ouro
- Guajeru
- Guanambi
- Guaratinga
- Ibiassucê
- Ibicoara
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibirapuã
- Ibitiara
- Ibititá
- Ibotirama
- Igaporã
- Ipupiara
- Iramaia
- Iraquara
- Irecê
- Itabela
- Itagimirim
- Itaguaçu da Bahia
- Itamaraju
- Itambé
- Itanhém
- Itapebi
- Itapetinga
- Itarantim
- Ituaçu
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Jucuruçu
- Jussara
- Jussiape
- Lagoa Real
- Lajedão
- Lapão
- Licínio de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macarani
- Macaúbas
- Maetinga
- Maiquinique
- Malhada
- Malhada de Pedras
- Mansidão
- Matina
- Medeiros Neto
- Mirante
- Morpará
- Mortugaba
- Mucugê
- Mucuri
- Muquém do São Francisco
- Nova Viçosa
- Novo Horizonte
- Oliveira dos Brejinhos
- Palmas de Monte Alto
- Palmeiras
- Paramirim
- Paratinga
- Piatã
- Pilão Arcado
- Pindaí
- Piripá
- Planalto
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Dutra
- Presidente Jânio Quadros
- Remanso
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Ribeirão do Largo
- Rio de Contas
- Rio do Antônio
- Rio do Pires
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- São Gabriel
- Seabra
- Sebastião Laranjeiras
- Sento Sé
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Souto Soares
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanhaçu
- Tanque Novo
- Teixeira de Freitas
- Tremedal
- Uibaí
- Urandi
- Vereda
- Vitória da Conquista
- Wanderley
- Xique-Xique
Primeiro fim de semana de 2026 será de calor intenso em Salvador
A previsão do tempo para o primeiro fim de semana de 2026 é de sol e calor intenso em Salvador. Segundo a Defesa Civil (Codesal), até domingo, 4, a temperatura pode chegar a 37ºC.
Em vídeo enviado ao Portal A TARDE, o diretor geral da pasta, Sosthenes Macedo, informou que, a previsão, que antes apontava para uma máxima de 40ºC, mudou.
"Ainda assim, é um calor muito intenso. As pessoas precisam estar atentas, se manter hidratadas, protegidas, com protetor solar, chapéus, camisas, roupas leves e, preferencialmente, sempre embaixo de alguma proteção", alertou Sosthenes.
