‘Cacau vai cair!’: 153 cidades da Bahia entram em alerta para chuvas

Mais de 150 cidades da Bahia estão sob alerta amarelo para chuva - Foto: © Paulo Pinto | Agência Brasil

Enquanto Salvador se prepara para temperaturas próximas aos 40 °C, outras partes da Bahia vivem situação oposta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 153 municípios localizados nas regiões centro-sul, extremo-oeste, centro-norte, Vale do São Francisco e sul estão sob alerta amarelo para chuvas intensas, nesta sexta-feira, 2.

O aviso, segundo o órgão, vai até às 23h59 de hoje e indica que há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

Confira as cidades da Bahia que estão sob o alerta amarelo, nesta sexta-feira, 2:

Abaíra

Alcobaça

Anagé

Angical

Aracatu

Baianópolis

Barra

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barreiras

Barro Alto

Belo Campo

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boninal

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Brumado

Buritirama

Caatiba

Caculé

Caetanos

Caetité

Campo Alegre de Lourdes

Canápolis

Canarana

Candiba

Cândido Sales

Caraíbas

Caravelas

Carinhanha

Catolândia

Caturama

Central

Cocos

Condeúba

Contendas do Sincorá

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Dom Basílio

Encruzilhada

Érico Cardoso

Eunápolis

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Gentio do Ouro

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Ibiassucê

Ibicoara

Ibipeba

Ibipitanga

Ibirapuã

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Igaporã

Ipupiara

Iramaia

Iraquara

Irecê

Itabela

Itagimirim

Itaguaçu da Bahia

Itamaraju

Itambé

Itanhém

Itapebi

Itapetinga

Itarantim

Ituaçu

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jucuruçu

Jussara

Jussiape

Lagoa Real

Lajedão

Lapão

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macarani

Macaúbas

Maetinga

Maiquinique

Malhada

Malhada de Pedras

Mansidão

Matina

Medeiros Neto

Mirante

Morpará

Mortugaba

Mucugê

Mucuri

Muquém do São Francisco

Nova Viçosa

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Piatã

Pilão Arcado

Pindaí

Piripá

Planalto

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Dutra

Presidente Jânio Quadros

Remanso

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Ribeirão do Largo

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

São Gabriel

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanque Novo

Teixeira de Freitas

Tremedal

Uibaí

Urandi

Vereda

Vitória da Conquista

Wanderley

Xique-Xique

Primeiro fim de semana de 2026 será de calor intenso em Salvador

A previsão do tempo para o primeiro fim de semana de 2026 é de sol e calor intenso em Salvador. Segundo a Defesa Civil (Codesal), até domingo, 4, a temperatura pode chegar a 37ºC.

Em vídeo enviado ao Portal A TARDE, o diretor geral da pasta, Sosthenes Macedo, informou que, a previsão, que antes apontava para uma máxima de 40ºC, mudou.

"Ainda assim, é um calor muito intenso. As pessoas precisam estar atentas, se manter hidratadas, protegidas, com protetor solar, chapéus, camisas, roupas leves e, preferencialmente, sempre embaixo de alguma proteção", alertou Sosthenes.