Lençóis: o que fazer na principal porta de entrada da Chapada
Cidade combina trilhas, rios cristalinos, casario colonial e culinária baiana
A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, encanta baianos e turistas pela preservação do casario colonial e pela localização estratégica, cercada por rios de águas cristalinas e trilhas naturais.
A cerca de 420 quilômetros de Salvador, o município oferece um amplo leque de atividades neste verão para quem busca contato com a natureza, história e cultura local.
O que fazer em Lençóis
- Mergulhar no poço do Ribeirão do Meio, conhecido pelo escorregador natural de pedra;
- Apreciar a vista panorâmica da cidade a partir do mirante do Parque Municipal da Muritiba;
- Caminhar pelas ruas de pedra para observar o casario tombado e a arquitetura preservada;
- Visitar o Mercado Cultural, que reúne peças de artesanato produzidas por artistas locais.
Gastronomia
A Rua das Pedras é um dos principais pontos de encontro de visitantes em busca de gastronomia de padrão internacional em meio a um cenário histórico.
Restaurantes como o Cozinha Aberta e o Lampião Culinária Nordestina apostam em experiências que valorizam ingredientes típicos do sertão baiano.
