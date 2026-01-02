Lençóis: o que fazer na principal porta de entrada da Chapada

- Foto: Reprodução/Guia Melhores Destinos

A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, encanta baianos e turistas pela preservação do casario colonial e pela localização estratégica, cercada por rios de águas cristalinas e trilhas naturais.

A cerca de 420 quilômetros de Salvador, o município oferece um amplo leque de atividades neste verão para quem busca contato com a natureza, história e cultura local.

O que fazer em Lençóis

Mergulhar no poço do Ribeirão do Meio, conhecido pelo escorregador natural de pedra;

Apreciar a vista panorâmica da cidade a partir do mirante do Parque Municipal da Muritiba;

Caminhar pelas ruas de pedra para observar o casario tombado e a arquitetura preservada;

Visitar o Mercado Cultural, que reúne peças de artesanato produzidas por artistas locais.

Gastronomia

A Rua das Pedras é um dos principais pontos de encontro de visitantes em busca de gastronomia de padrão internacional em meio a um cenário histórico.

Restaurantes como o Cozinha Aberta e o Lampião Culinária Nordestina apostam em experiências que valorizam ingredientes típicos do sertão baiano.