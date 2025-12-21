Conheça os melhores destinos brasileiros para idosos

Estudo foi feito pelo Instituto de Logenvidade Mongeral Aegon - Foto: Ariane Azevedo/Flickr

Em busca de melhor qualidade de vida, cidadãos com mais de 60 anos têm buscado cada vez mais recursos confortáveis para essa fase na vida, por exemplo, lugares mais tranquilos para se viver.

Um levantamento realizado pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL), revelou quais são as cidades mais preparadas para receber pessoas idosas no território brasileiro, sobretudo após a aposentadoria.

O estudo levou em consideração aspectos como saúde, bem-estar, finanças, habitação, cultura e segurança para selecionar os melhores lugares para se viver na terceira idade.

Confira o ranking das cidades:

1. São Caetano do Sul: Localizada na região metropolitana de São Paulo, ocupa a primeira posição entre as cidades de grande porte mais adequadas para idosos. O município se destaca pelas políticas que priorizam o envelhecimento saudável.

2. Santos: É considerado um bom lugar para idosos devido à sua infraestrutura e políticas voltadas para a terceira idade e segurança

3. Porto Alegre: Capital do Rio Grande do Sul, possui uma população idosa significativa, o que reflete em uma rede de serviços e atividades voltadas para esse público.

4. São Paulo: Também é considerado um bom local para idosos, no que depender do estilo de vida e das prioridades individuais. Afinal, a cidade oferece uma infraestrutura de ponta, mas também apresenta desafios significativos.

5. Florianópolis: Oferece boa qualidade de vida, alta segurança e muitos recursos, como centros de convivência, atividades físicas e culturais

6. Niterói (Rio de Janeiro): Se destaca por priorizar políticas públicas voltadas para a terceira idade e oferecer uma boa combinação de serviços e lazer.

7. Rio de Janeiro: Também pode ser um bom lugar para idosos, pois oferece muitas opções de lazer e turismo com acesso facilitado, como museus e parques acessíveis. Contudo, a experiência pode variar e irá depender do bairro.

8. Atibaia (São Paulo): É reconhecida por sua alta qualidade de vida, segurança e infraestrutura voltada para a terceira idade, com clima agradável e natureza

9. Catanduva: Reconhecida por estar entre as que possuem melhor qualidade de vida na região, com um ritmo de vida equilibrado e serviços acessíveis que garantem conforto e segurança.

10. Americana (São Paulo): Se destaca pelos cuidados de saúde e bem-estar para idosos, pois a prefeitura oferece diversos grupos gratuitos de atividades físicas, como ginástica, musculação e vôlei adaptado

11. Adamantina: Possui diversas instituições voltadas para o cuidado do idoso, que incluem residenciais geriátricos, clínicas de repouso e o Centro Dia para a Pessoa Idosa.

12. Lins: É descrito como uma cidade organizada, humana e que oferece um ambiente seguro, com serviços públicos eficientes e boa oferta de moradia para os idosos.

13. São João da Boa Vista: É descrita como tranquila, com boa mobilidade e trânsito seguro, onde motoristas respeitam pedestres.

14. Itapira (São Paulo): Conta com uma boa infraestrutura, além de atividades ligadas à indústria e economia. É um bom local para idosos, sendo considerada uma das melhores cidades pequenas do Brasil para envelhecer.

15. Tupã: Oferece alguns pontos positivos para idosos, como uma qualidade de vida considerada boa pela prefeitura e a possibilidade de desfrutar de sua cultura local

16. Fernandópolis (São Paulo): É considerada uma cidade excelente para idosos, frequentemente classificada entre as melhores do Brasil para envelhecer.

17. Votuporanga: É considerada boa para idosos por ter forte investimento em saúde pública, visto que apresenta alta qualidade na atenção primária, conforme indicadores recentes

18. Dracena: Segundo o ranking, é um bom lugar para idosos, pois destaca-se pela tranquilidade, segurança e qualidade de vida. Possui a infraestrutura necessária para o dia a dia, incluindo opções de saúde e assistência social focadas na terceira idade.

19. Esteio (Rio Grande do Sul): Possui uma infraestrutura e programas que a tornam uma cidade a considerar para idosos, assim como demonstra um compromisso com o bem-estar da população da terceira idade