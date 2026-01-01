INTERLAGOS
Geddel Vieira Lima é agredido durante comemoração de Réveillon
Ex-ministro foi surpreendido com mata leão dado por desconhecido
Por Rodrigo Tardio
O ex-ministro Geddel Vieira Lima foi agredido na madrugada desta quinta-feira, 1, durante as comemorações do Réveillon, no condomínio Interlagos, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.
O incidente foi por volta das 3h. De acordo com relatos de testemunhas, Geddel estava de costas na mesa, quando foi surpreendido por um homem desconhecido.
"Estava sentado com familiares, veio de repente uma pessoa por trás de mim, me deu um mata leão e dizia que eu tinha que morrer. Cheguei a cair e as pessoas que estavam no local ajudaram a conter o agressor", disse Geddel ao Portal A TARDE.
O ex-ministro formalizou uma ocorrência na Polícia Civil, ainda na manhã desta quinta-feira, 1.
"O síndico do condomínio, bem como a Polícia, trabalham agora para identificar quem é essa pessoa", reiterou Geddel.
