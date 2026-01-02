Menu
SALVADOR
VERÃO

Primeiro fim de semana de 2026 será de calor intenso em Salvador

As máximas podem atingir 37ºC

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

02/01/2026 - 7:09 h | Atualizada em 02/01/2026 - 7:50
Imagem ilustrativa da imagem Primeiro fim de semana de 2026 será de calor intenso em Salvador
-

A previsão do tempo para o primeiro fim de semana de 2026 é de sol e calor intenso em Salvador. Segundo a Defesa Civil (Codesal), até domingo, 4, a temperatura pode chegar a 37ºC.

Em vídeo enviado ao Portal A TARDE, o diretor geral da pasta, Sosthenes Macedo, informou que, a previsão, que antes apontava para uma máxima de 40ºC, mudou.

"Ainda assim, é um calor muito intenso. As pessoas precisam estar atentas, se manter hidratadas, protegidas, com protetor solar, chapéus, camisas, roupas leves e, preferencialmente, sempre embaixo de alguma proteção", alertou Sosthenes.

Confira previsão do tempo para o fim de semana em Salvador

Calor extremo pode provocar mal-estar e até morte; conheça sinais
Onda de calor coloca cidade baiana em alerta máximo do Inmet
Onda de calor: Bahia tem três cidades entre as mais quentes do país

Na sexta-feira, 2, a máxima pode chegar a 35ºC.

Já no sábado, 3, quando havia a previsão de até 40ºC, segundo a nova análise, deve chegar a 37º.

Domingo, 4, o termômetro retorna aos 35 como máxima, o que, segundo Shostenes, é a tendência para o verão de 2026.

Não há indícios de chuvas.

calor intenso defesa civil dicas de proteção solar previsão do tempo Salvador verão 2026

Ver todas

x