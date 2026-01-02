Primeiro fim de semana de 2026 será de calor intenso em Salvador

- Foto: José Simões/ Ag A TARDE

A previsão do tempo para o primeiro fim de semana de 2026 é de sol e calor intenso em Salvador. Segundo a Defesa Civil (Codesal), até domingo, 4, a temperatura pode chegar a 37ºC.

Em vídeo enviado ao Portal A TARDE, o diretor geral da pasta, Sosthenes Macedo, informou que, a previsão, que antes apontava para uma máxima de 40ºC, mudou.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Ainda assim, é um calor muito intenso. As pessoas precisam estar atentas, se manter hidratadas, protegidas, com protetor solar, chapéus, camisas, roupas leves e, preferencialmente, sempre embaixo de alguma proteção", alertou Sosthenes.

Confira previsão do tempo para o fim de semana em Salvador

Na sexta-feira, 2, a máxima pode chegar a 35ºC.

Já no sábado, 3, quando havia a previsão de até 40ºC, segundo a nova análise, deve chegar a 37º.

Domingo, 4, o termômetro retorna aos 35 como máxima, o que, segundo Shostenes, é a tendência para o verão de 2026.

Não há indícios de chuvas.