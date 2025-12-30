ALERTA
Calor extremo pode provocar mal-estar e até morte; conheça sinais
Corpo pode sofrer com sintomas associados à desidratação e queda de pressão
Por Luiza Nascimento
O verão chegou ao Brasil com o alerta de calor extremo em diversos pontos do país, incluindo cidades baianas. A temporada, que é esperada por muitos, pode causar problemas de saúde, devido às altas temperaturas.
A estação acende o alerta para os efeitos negativos no corpo, que tende a sofrer com sintomas associados à desidratação e queda de pressão arterial.
Em 2023, as mortes relacionadas ao calor extremo entre pessoas com mais de 65 anos aumentaram 167% em comparação aos óbitos de 1990, segundo dados divulgados pela revista científica The Lancet.
No entanto, a pesquisa Science Advances, indica que as altas temperaturas são mais prejudiciais para jovens do que para os idosos.
Em ambos casos, o corpo emite um sinal de alerta, informando que algo está errado. É importante ficar atento aos sintomas e, caso perceba alguma irregularidade, é imprescindível procurar uma unidade de saúde.
Confira os sintomas causados pelo calor extremo:
- Aumento da frequência cardíaca;
- Indisposição;
- Sensação de moleza;
- Boca seca;
- Sonolência;
- Queda da pressão arterial;
- Desmaios;
- Crises convulsivas;
- Perda de consciência.
