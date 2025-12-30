Onda de calor coloca cidade baiana em alerta máximo do Inmet

Município de Ibotirama, no oeste da Bahia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cidade de Ibotirama, no oeste da Bahia, registrou 38,2°C no último domingo, 28, e entrou para o ranking das 10 cidades mais quentes do Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



O município está sob alerta de “grande perigo”, emitido pelo Inmet e válido até as 18h desta terça-feira, 30. O aviso indica a possibilidade de temperaturas até 5°C acima da média climatológica de dezembro por um período igual ou superior a cinco dias.

A onda de calor teve início em 22 de dezembro, impulsionada pela combinação de fatores atmosféricos típicos do verão, mas intensificada no fim do mês.

O fenômeno é caracterizado pelos meteorologistas quando as temperaturas permanecem significativamente acima da média por vários dias consecutivos.

Maiores temperaturas do país no domingo

Três Rios (RJ): 39,1°C

Caicó (RN): 38,8°C

Alegre (ES): 38,5°C

Coronel Pacheco (MG): 38,5°C

Pão de Açúcar (AL): 38,5°C

Cambuci (RJ): 38,4°C

bimirim (PE): 38,3°C

Ibotirama (BA): 38,2°C

Morada Nova (CE): 38,2°C

Salgueiro (PE): 38,2°C

O Inmet também divulgou, nesta segunda-feira, 29, uma lista parcial das cidades com as maiores temperaturas registradas até a tarde.

Confira: