VERÃO

Onda de calor coloca cidade baiana em alerta máximo do Inmet

Aviso de “grande perigo” aponta calor até 5° C acima da média

Redação

Por Redação

30/12/2025 - 7:35 h | Atualizada em 30/12/2025 - 8:41
Município de Ibotirama, no oeste da Bahia
Município de Ibotirama, no oeste da Bahia

A cidade de Ibotirama, no oeste da Bahia, registrou 38,2°C no último domingo, 28, e entrou para o ranking das 10 cidades mais quentes do Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O município está sob alerta de “grande perigo”, emitido pelo Inmet e válido até as 18h desta terça-feira, 30. O aviso indica a possibilidade de temperaturas até 5°C acima da média climatológica de dezembro por um período igual ou superior a cinco dias.

A onda de calor teve início em 22 de dezembro, impulsionada pela combinação de fatores atmosféricos típicos do verão, mas intensificada no fim do mês.

O fenômeno é caracterizado pelos meteorologistas quando as temperaturas permanecem significativamente acima da média por vários dias consecutivos.

Maiores temperaturas do país no domingo

  • Três Rios (RJ): 39,1°C
  • Caicó (RN): 38,8°C
  • Alegre (ES): 38,5°C
  • Coronel Pacheco (MG): 38,5°C
  • Pão de Açúcar (AL): 38,5°C
  • Cambuci (RJ): 38,4°C
  • bimirim (PE): 38,3°C
  • Ibotirama (BA): 38,2°C
  • Morada Nova (CE): 38,2°C
  • Salgueiro (PE): 38,2°C

O Inmet também divulgou, nesta segunda-feira, 29, uma lista parcial das cidades com as maiores temperaturas registradas até a tarde.

Confira:

  • Pão de Açúcar (AL): 39,2°C
  • Três Rios (RJ): 39,2°C
  • Barra (BA): 38,9°C
  • Coronel Pacheco (MG): 38,7°C

alerta meteorológico Calor extremo clima Inmet meio ambiente onda de calor temperaturas recordes verão

