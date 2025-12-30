VERÃO
Onda de calor coloca cidade baiana em alerta máximo do Inmet
Aviso de “grande perigo” aponta calor até 5° C acima da média
Por Redação
A cidade de Ibotirama, no oeste da Bahia, registrou 38,2°C no último domingo, 28, e entrou para o ranking das 10 cidades mais quentes do Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O município está sob alerta de “grande perigo”, emitido pelo Inmet e válido até as 18h desta terça-feira, 30. O aviso indica a possibilidade de temperaturas até 5°C acima da média climatológica de dezembro por um período igual ou superior a cinco dias.
A onda de calor teve início em 22 de dezembro, impulsionada pela combinação de fatores atmosféricos típicos do verão, mas intensificada no fim do mês.
O fenômeno é caracterizado pelos meteorologistas quando as temperaturas permanecem significativamente acima da média por vários dias consecutivos.
Maiores temperaturas do país no domingo
- Três Rios (RJ): 39,1°C
- Caicó (RN): 38,8°C
- Alegre (ES): 38,5°C
- Coronel Pacheco (MG): 38,5°C
- Pão de Açúcar (AL): 38,5°C
- Cambuci (RJ): 38,4°C
- bimirim (PE): 38,3°C
- Ibotirama (BA): 38,2°C
- Morada Nova (CE): 38,2°C
- Salgueiro (PE): 38,2°C
Leia Também:
O Inmet também divulgou, nesta segunda-feira, 29, uma lista parcial das cidades com as maiores temperaturas registradas até a tarde.
Confira:
- Pão de Açúcar (AL): 39,2°C
- Três Rios (RJ): 39,2°C
- Barra (BA): 38,9°C
- Coronel Pacheco (MG): 38,7°C
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes