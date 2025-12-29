Onda de calor: Bahia tem três cidades entre as mais quentes do país

Ilustrativa - Foto: Tânia Rego | Ag. Brasil

Três municípios da Bahia registraram temperaturas superiores a 38 °C e passaram a figurar entre os mais quentes do país, segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os dados foram divulgados em meio a uma forte onda de calor, que motivou a emissão de alerta vermelho em várias regiões do Brasil.

Na Bahia, as maiores temperaturas foram registradas em Ibotirama (38,2 °C), Euclides da Cunha (38,1 °C) e Curaçá (38,0 °C). As medições foram feitas no domingo, 29.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No ranking nacional, o município com a maior temperatura do país foi Três Rios (RJ), que atingiu 39,1 °C. Outras cidades do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste também aparecem na lista, com registros superiores a 38 °C.

Cidades mais quentes do país

Três Rios (RJ) – 39,1 °C

Caicó (RN) – 38,8 °C

Alegre (ES) – 38,5 °C

Coronel Pacheco (MG) – 38,5 °C

Pão de Açúcar (AL) – 38,5 °C

Cambuci (RJ) – 38,4 °C

Ibimirim (PE) – 38,3 °C

Ibotirama (BA) – 38,2 °C

Morada Nova (CE) – 38,2 °C

Salgueiro (PE) – 38,2 °C

Euclides da Cunha (BA) – 38,1 °C

Curaçá (BA) – 38,0 °C

De acordo com o Inmet, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo estão integralmente sob alerta vermelho. A lista inclui ainda áreas do Norte do Paraná, Sul de Minas Gerais, Leste do Mato Grosso do Sul e Sul do Espírito Santo.