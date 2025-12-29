BAHIA
Onda de calor: Bahia tem três cidades entre as mais quentes do país
Municípios registraram temperaturas superiores a 38 °C
Por Victoria Isabel
Três municípios da Bahia registraram temperaturas superiores a 38 °C e passaram a figurar entre os mais quentes do país, segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os dados foram divulgados em meio a uma forte onda de calor, que motivou a emissão de alerta vermelho em várias regiões do Brasil.
Na Bahia, as maiores temperaturas foram registradas em Ibotirama (38,2 °C), Euclides da Cunha (38,1 °C) e Curaçá (38,0 °C). As medições foram feitas no domingo, 29.
No ranking nacional, o município com a maior temperatura do país foi Três Rios (RJ), que atingiu 39,1 °C. Outras cidades do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste também aparecem na lista, com registros superiores a 38 °C.
Cidades mais quentes do país
- Três Rios (RJ) – 39,1 °C
- Caicó (RN) – 38,8 °C
- Alegre (ES) – 38,5 °C
- Coronel Pacheco (MG) – 38,5 °C
- Pão de Açúcar (AL) – 38,5 °C
- Cambuci (RJ) – 38,4 °C
- Ibimirim (PE) – 38,3 °C
- Ibotirama (BA) – 38,2 °C
- Morada Nova (CE) – 38,2 °C
- Salgueiro (PE) – 38,2 °C
- Euclides da Cunha (BA) – 38,1 °C
- Curaçá (BA) – 38,0 °C
De acordo com o Inmet, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo estão integralmente sob alerta vermelho. A lista inclui ainda áreas do Norte do Paraná, Sul de Minas Gerais, Leste do Mato Grosso do Sul e Sul do Espírito Santo.
