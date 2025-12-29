Menu
BAHIA

Onda de calor: Bahia tem três cidades entre as mais quentes do país

Municípios registraram temperaturas superiores a 38 °C

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

29/12/2025 - 9:53 h
Ilustrativa
Ilustrativa -

Três municípios da Bahia registraram temperaturas superiores a 38 °C e passaram a figurar entre os mais quentes do país, segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os dados foram divulgados em meio a uma forte onda de calor, que motivou a emissão de alerta vermelho em várias regiões do Brasil.

Na Bahia, as maiores temperaturas foram registradas em Ibotirama (38,2 °C), Euclides da Cunha (38,1 °C) e Curaçá (38,0 °C). As medições foram feitas no domingo, 29.

No ranking nacional, o município com a maior temperatura do país foi Três Rios (RJ), que atingiu 39,1 °C. Outras cidades do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste também aparecem na lista, com registros superiores a 38 °C.

Cidades mais quentes do país

  • Três Rios (RJ) – 39,1 °C
  • Caicó (RN) – 38,8 °C
  • Alegre (ES) – 38,5 °C
  • Coronel Pacheco (MG) – 38,5 °C
  • Pão de Açúcar (AL) – 38,5 °C
  • Cambuci (RJ) – 38,4 °C
  • Ibimirim (PE) – 38,3 °C
  • Ibotirama (BA) – 38,2 °C
  • Morada Nova (CE) – 38,2 °C
  • Salgueiro (PE) – 38,2 °C
  • Euclides da Cunha (BA) – 38,1 °C
  • Curaçá (BA) – 38,0 °C

Leia Também:

FIOL e Porto Sul: saiba quando novo mapa ferroviário da Bahia será entregue
Réveillon: fila do ferry-boat em Salvador chega a 3 horas de espera
Metrô mais caro em 2026? Governo da Bahia estuda maneiras de evitar alta na tarifa

De acordo com o Inmet, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo estão integralmente sob alerta vermelho. A lista inclui ainda áreas do Norte do Paraná, Sul de Minas Gerais, Leste do Mato Grosso do Sul e Sul do Espírito Santo.

