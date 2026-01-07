Sosthenes Macêdo deixa a Codesal e assume secretaria

Sosthenes Macêdo assume Sedur - Foto: Divulgação | Secom

Sosthenes Macedo deixou o cargo de diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal) para assumir uma outra função dentro da Prefeitura: ele foi nomeado secretário municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

A nomeação foi oficializada na edição desta quarta-feira, 7, do Diário Oficial do Município (DOM). A publicação ainda traz a ida de João Xavier, até então titular da Sedur, para o cargo de assessor especial dentro da Secretaria Municipal de Governo.

Sucessor

Para o lugar de Sosthenes, que estava na Codesal desde 2017, foi escolhido Adriano da Silva Silveira, que já havia sido diretor de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Mudanças

Na terça-feira, 6, durante agenda, o prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil) falou sobre as possíveis mudanças que ainda acontecerão nas secretarias, tendo em vista as eleições de outubro.

Cacá Leão (PP), hoje secretário de Governo, Luiz Carlos (Republicanos), titular de Infraestrutura e Obras Públicas, e Igor Dominguez (DC), assessor especial do prefeito, estão entre os nomes que devem deixar seus cargos para as eleições.

