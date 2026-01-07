Mais ferries na Bahia? Jerônimo anuncia data para licitação do ferry-boat

Embarcação Zumbi dos Palmares - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A Tarde

A aquisição de duas novas embarcações para o sistema complementar do ferry-boat, que está parada há dois anos, está prestes a sair do papel. Isso porque o governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou à imprensa que deu sinal verde para o andamento do processo.

“Eu autorizei que a Seinfra [Secretaria da Infraestrutura] pudesse publicar até sexta-feira uma licitação para compra de mais um ferry-boat”, disse o governador.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes, o governo da Bahia tentou realizar duas licitações para aquisição do equipamento que não foram à frente. Agora, Jerônimo tenta retomar os procedimentos internos para viabilizar a compra.

O governador ainda atribuiu ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) a execução do processo. Segundo ele, a Corte apresentou sugestões de melhoria para a abertura do processo licitatório.

“E essa Casa [TCE] ajudou, contribuiu com as críticas, com as sugestões, sem ferir qualquer princípio de autonomia do Executivo. Mas é bom quando a gente trabalha assim, porque ganha o erário público”, disse.

As declarações do petista foram dadas em coletiva de imprensa, na terça-feira, 6, antes da cerimônia de posse da nova mesa diretora do TCE-BA, que elegeu Gildásio Filho como presidente da instituição.

Relembre o início do processo

O projeto teve início em 2023 com a pré-qualificação internacional das empresas interessadas, uma etapa de consulta ao mercado para identificar fornecedores e modelos disponíveis. A ideia era garantir que, no momento da licitação, apenas empresas previamente qualificadas participassem do pregão.

Em 2024, o governo contratou a Emgepron, empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa, para acompanhar a vistoria técnica da pré-qualificação, além de todo o processo licitatório até a entrega das embarcações. Entre outubro e novembro do mesmo ano, foram realizados dois processos licitatórios para a compra das embarcações, sem sucesso.

Quantos ferries a Bahia tem?

Atualmente, o sistema conta com quatro embarcações:

Zumbi dos Palmares;

Dorival Caymmi;

Anna Nery;

Rio Paraguaçu.

Veja linha do tempo da compra dos novos ferries: