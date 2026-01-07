Menu
POLÍTICA
INFRAESTRUTURA

Mais ferries na Bahia? Jerônimo anuncia data para licitação do ferry-boat

Licitação está travada há quase 3 anos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

07/01/2026 - 12:21 h
Embarcação Zumbi dos Palmares
Embarcação Zumbi dos Palmares -

A aquisição de duas novas embarcações para o sistema complementar do ferry-boat, que está parada há dois anos, está prestes a sair do papel. Isso porque o governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou à imprensa que deu sinal verde para o andamento do processo.

“Eu autorizei que a Seinfra [Secretaria da Infraestrutura] pudesse publicar até sexta-feira uma licitação para compra de mais um ferry-boat”, disse o governador.

Antes, o governo da Bahia tentou realizar duas licitações para aquisição do equipamento que não foram à frente. Agora, Jerônimo tenta retomar os procedimentos internos para viabilizar a compra.

O governador ainda atribuiu ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) a execução do processo. Segundo ele, a Corte apresentou sugestões de melhoria para a abertura do processo licitatório.

“E essa Casa [TCE] ajudou, contribuiu com as críticas, com as sugestões, sem ferir qualquer princípio de autonomia do Executivo. Mas é bom quando a gente trabalha assim, porque ganha o erário público”, disse.

As declarações do petista foram dadas em coletiva de imprensa, na terça-feira, 6, antes da cerimônia de posse da nova mesa diretora do TCE-BA, que elegeu Gildásio Filho como presidente da instituição.

Relembre o início do processo

O projeto teve início em 2023 com a pré-qualificação internacional das empresas interessadas, uma etapa de consulta ao mercado para identificar fornecedores e modelos disponíveis. A ideia era garantir que, no momento da licitação, apenas empresas previamente qualificadas participassem do pregão.

Em 2024, o governo contratou a Emgepron, empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa, para acompanhar a vistoria técnica da pré-qualificação, além de todo o processo licitatório até a entrega das embarcações. Entre outubro e novembro do mesmo ano, foram realizados dois processos licitatórios para a compra das embarcações, sem sucesso.

Quantos ferries a Bahia tem?

Atualmente, o sistema conta com quatro embarcações:

  • Zumbi dos Palmares;
  • Dorival Caymmi;
  • Anna Nery;
  • Rio Paraguaçu.

Veja linha do tempo da compra dos novos ferries:

  • 2023: pré-qualificação das empresas interessadas.
  • 2024: Contratação da Emgepron (empresa pública criada em 09/06/1982, vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando da Marinha do Brasil) para acompanhar a vistoria técnica da pré-qualificação internacional Nº 001/2023 da Seinfra, bem como todo o processo licitatório até a entrega.
  • Outubro/novembro de 2024: Foram efetuados 02 processos licitatórios de aquisição de 02 novas embarcações para modernizar e reforçar a frota.
  • Maio/2025: Diante da ausência de interessados nas duas licitações realizadas, a Seinfra iniciou as tratativas visando à aquisição das embarcações por compra direta, por meio de dispensa de licitação, através de consulta às empresas pré-qualificadas, em idênticas condições às estabelecidas no edital, sem êxito.
  • Maio/25: Foram iniciadas as tratativas com a Emgepron referentes à consultoria para um novo procedimento licitatório, revisando os requisitos e condições editalícias.
  • Julho/25: Publicação da autorização da dispensa de licitação para contratação da Emgepron.
  • Agosto/25: Publicação do contrato celebrado com a Emgepron, com início dos serviços com a divulgação do pedido de cotação para estudo de mercado e levantamento de valores das embarcações, com o objetivo de embasar o valor referencial da nova licitação.

x