Ferry-Boat terá operação 24h e vagas extras no Réveillon em Salvador

- Foto: DIvulgação | Internacional Travessias

O sistema Ferry-Boat terá um esquema especial de funcionamento para atender baianos e turistas durante as festas de Natal e Réveillon. A concessionária Internacional Travessias Salvador (ITS) anunciou que a operação será realizada entre os dias 22 de dezembro e 7 de janeiro, incluindo períodos de funcionamento ininterrupto para facilitar o deslocamento entre a capital e a Ilha de Itaparica.

A novidade para quem planeja a virada de ano é o funcionamento 24 horas em datas estratégicas. O Terminal São Joaquim, em Salvador, operará sem interrupções de terça-feira, 30, para quarta-feira, 31. Já no retorno do feriado, o Terminal de Bom Despacho, na Ilha, funcionará de forma ininterrupta de domingo, 4, para segunda-feira, 5.

Vagas extras e hora marcada

Para absorver o aumento do fluxo, a empresa disponibilizou 420 vagas extras no serviço de hora marcada. Desse total, 180 vagas são destinadas a veículos que saem de Salvador nos dias 30 e 31 de dezembro. Para o retorno após o Ano Novo, foram abertas 240 novas vagas entre o sábado, 3, e a segunda-feira, 5.

Os bilhetes adicionais podem ser adquiridos através do portal oficial da concessionária ou pelo SAC Digital. A orientação é que os motoristas garantam a reserva com antecedência, já que a expectativa é de um crescimento de 5% no volume de passageiros e veículos em comparação ao ano passado, quando mais de 332 mil pessoas utilizaram o sistema.

Frota e atendimento nos terminais

Toda a frota, composta por sete embarcações — Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro e Ivete Sangalo — estará em operação. As viagens regulares acontecem de hora em hora, mas saídas extras serão programadas de acordo com a demanda e a disponibilidade técnica dos ferries.

Para evitar filas e longas esperas, a ITS recomenda que os usuários consultem o "filômetro" no site da empresa antes de se dirigirem aos terminais. O planejamento para este período envolve reforço nas áreas de manutenção, segurança e arrecadação.

Serviços e documentação

Os setores administrativos, como o Ferry Card e a atualização da Tarifa Social, manterão o atendimento de segunda a sexta-feira, em horários específicos. Vale ressaltar que esses serviços não funcionarão aos finais de semana, feriados e no dia 31 de dezembro. Para qualquer alteração ou troca de cartões, a presença do titular portando documento oficial com foto é obrigatória.

A segurança nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho será reforçada pelo apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Transalvador e Corpo de Bombeiros, garantindo a ordem pública durante um dos períodos mais movimentados do ano no estado.