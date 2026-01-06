Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Nova Mesa Diretora do TCE-BA é empossada para biênio 2026/2027

Gildásio Penedo Filho é o novo presidente do tribunal

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

06/01/2026 - 20:26 h
Gildásio Penedo Filho ao lado do governador Jerônimo Rodrigues
Gildásio Penedo Filho ao lado do governador Jerônimo Rodrigues

A nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) foi empossada em cerimônia que ocorreu na tarde desta terça-feira, 6, na sede do órgão. Entre os presentes, estavam autoridades representantes das diferentes esferas de poder, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O conselheiro Gildásio Penedo Filho será o presidente no biênio 2026/2027. Ex-presidente do órgão, Marcus Presídio foi eleito vice-presidente. Já a conselheira Carolina Matos foi empossada como corregedora.

Presente na posse, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) parabenizou o trabalho feito pelo TCE no último biênio, desejando sucesso ao novo presidente para o próximo ciclo.

"Hoje é um momento importante de transição. Parabenizamos o conselheiro Marcus Presídio pelo trabalho realizado e desejamos sucesso ao novo presidente e à Mesa Diretora, reafirmando o respeito à autonomia da Casa, à sua liberdade institucional e à parceria entre os poderes", afirmou o governador em conversa com a imprensa.

Novo presidente

Logo após tomar posse como presidente do TCE, Gildásio Penedo Filho, que exerceu o cargo de deputado estadual entre 1999 e 2013, discursou no púlpito do auditório do TCE.

Gildásio Penedo Filho em discurso de posse
Gildásio Penedo Filho em discurso de posse | Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Segundo o novo presidente do tribunal, a presença massiva de autoridades e servidores do órgão na sua posse, que contou com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e com deputados estaduais e federais, mostra a "altura" que o TCE tem alcançado nos últimos.

"A presença massiva de lideranças, de amigos, e de servidores que fazem a história desse Tribunal, demonstra, de certa forma, a altura que o Tribunal de Contos vem conquistando ao longo desses últimos anos", afirmou durante o discurso.

x