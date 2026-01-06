Bruno Reis aponta estratégia da oposição para as eleições

Bruno Reis, prefeito de Salvador - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), apontou, em conversa com a imprensa, nesta terça-feira, 6, a estratégia que será utilizada pelo grupo de oposição para a escolha dos nomes que disputarão o Senado na chapa encabeçada pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de outubro.

Bruno afirmou ter "excelentes nomes" para a composição da chapa, mas pontuou que o bloco deverá esperar a resolução do grupo governista para avançar no tabuleiro político. A conjuntura política nacional também será levada em consideração na hora da escolha dos quadros.

Entre os nomes cotados para as duas cadeiras, estão Marcelo Nilo (Republicanos), Adolfo Viana (PSDB), João Roma (PL) e Márcio Marinho (Republicanos).

"Temos excelentes nomes disponíveis, mas vamos aguardar até para ver ao final, após a definição, seja do cenário nacional, seja do contexto local, quais são os melhores nomes disponíveis para, junto com ACM Neto, disputar a eleição", afirmou Bruno Reis, que esteve na posse da mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

"Nós vamos enfrentar uma máquina estadual, uma máquina federal, e temos que ir para esta disputa com os melhores que possam entrar em campo", completou o prefeito de Salvador.

Candidatos ao Senado

Eleitores dos 417 municípios baianos escolherão dois dos três senadores do estado para o ciclo de oito anos. O campo governista tem Jaques Wagner (PT), Angelo Coronel (PSD) e Rui Costa (PT) como pré-candidatos ao Senado.

Na oposição, a tendência é que o ex-ministro João Roma (PL) ocupe uma das vagas na chapa. O segundo nome ainda está indefinido, mas o grupo liderado por ACM Neto tem feito acenos para Angelo Coronel.