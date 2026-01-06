Jerônimo prega diálogo e sugere solução para impasse em chapa governista

Jerônimo Rodrigues (PT) durante coletiva - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), pregou novamente o diálogo entre os membros da base governista, nesta terça-feira, 6, ao comentar sobre o impasse criado em torno da escolha dos dois nomes que disputarão o Senado nas eleições de outubro.

Jerônimo chegou a citar uma possível solução para acomodar o senador Angelo Coronel (PSD), um dos nomes envolvidos na disputa interna pelas duas cadeiras, afirmando que o parlamentar pode ocupar a suplência da chapa de um de Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT).

"Podemos, quem sabe, concentrar esforços, seja dentro da própria chapa de suplência, seja dentro de ocultação nos focais. Eu acho que o próprio Wagner já registrou isso, o desejo de poder dividir o tempo com Coronel ou com o Rui [...] Vamos ter que apreciar. Tenho muita confiança no presidente do PSD, Otto Alencar, na maturidade que nós temos tratado", afirmou Jerônimo, que participou da posse da mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Disputa pelo Senado

Os senadores Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD) já confirmaram publicamente que pretendem disputar a reeleição em outubro. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), no entanto, também já colocou seu nome à disposição e externou seu desejo de concorrer a uma das duas cadeiras.

A definição deve ocorrer apenas em março, no período em que são fechadas as alianças políticas entre os partidos.