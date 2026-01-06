POLÍTICA
Pedido de transferência imediata de Bolsonaro é negado por Moraes
Ministro do STF exigiu um laudo médico ao ex-presidente do Brasil
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou, nesta terça-feira, 6, a transferência imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para um hospital, onde ele seria submetido a exames por conta de uma queda sofrida na Superintendência da PF (Polícia Federal) em Brasília.
Alexandre de Moraes entendeu que não existia a necessidade da remoção imediata do ex-presidente da necessidade e determinou que a defesa apresentasse o laudo médico realizado pela Polícia Federal (PF) ao STF decorrente do atendimento.
Somado a isso, foi exigido também que fosse indicado quais exames seriam necessários para checar a viabilidade deles serem feitos na própria PF.
Além disso, mais cedo, nesta terça-feira, 6, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou em uma publicação em suas redes sociais que o marido bateu a cabeça em um móvel de sua cela após cair enquanto dormia.
Segundo a Polícia Federal, Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico logo depois de ter relatado a queda à equipe de plantão.
"O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação", informou o comunicado.
Traumatismo craniano leve
De acordo com o cirurgião que está sendo o responsável pela saúde de Bolsonaro, Cláudio Birolini, o ex-presidente sofreu um traumatismo craniano leve depois da queda, confirmou o médico à CNN Brasil.
