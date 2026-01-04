Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LONGAS FILAS

Fila e espera de 4 horas: sufoco marca volta para casa pelo Ferry-Boat

Na Ilha de Itaparica, o tempo de espera ultrapassou 4 horas para o embarque

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/01/2026 - 12:43 h
Na Ilha de Itaparica, o tempo de espera ultrapassou 4 horas para o embarque
Na Ilha de Itaparica, o tempo de espera ultrapassou 4 horas para o embarque -

A volta para Salvador após as comemorações de Réveillon segue marcada por congestionamento e longas filas no sistema Ferry-Boat neste domingo, 4. No fim da manhã, a maior retenção foi registrada no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, onde a espera ultrapassou quatro horas para o embarque.

Os dados são do Filômetro, ferramenta da Internacional Travessias — concessionária responsável pela operação — que monitora, em tempo real, o tamanho das filas nos terminais. Em Salvador, no Terminal de São Joaquim, o tempo de espera também é elevado, chegando a cerca de 90 minutos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao Portal A TARDE, a Internacional Travessias afirmou que, para atender à alta demanda, seis embarcações estão em atividade ao longo do dia: Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

Leia Também:

O sufoco no ferryboat só tem uma solução: ponte Salvador-Itaparica
Réveillon: fila do ferry-boat em Salvador chega a 3 horas de espera
Fila do Ferry Boat chega a três horas de espera no feriado de Natal

A concessionária disse que o fluxo intenso na Ilha de Itaparica é para veículos e moderado para motos. Já foram realizadas 14 viagens extras neste domingo.

A operação especial de fim de ano permanece em vigor até o dia 7 de janeiro. Como parte do esquema, o Terminal de Bom Despacho volta a funcionar de forma ininterrupta, com operação 24 horas, de domingo, 4, para a segunda-feira, 5.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ferry boat réveillon

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Na Ilha de Itaparica, o tempo de espera ultrapassou 4 horas para o embarque
Play

Vídeo: salva-vidas é atingida por carro enquanto pilotava moto na orla

Na Ilha de Itaparica, o tempo de espera ultrapassou 4 horas para o embarque
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

Na Ilha de Itaparica, o tempo de espera ultrapassou 4 horas para o embarque
Play

Incêndio de grandes proporções destrói comércio ao lado da UPA de São Marcos

Na Ilha de Itaparica, o tempo de espera ultrapassou 4 horas para o embarque
Play

O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista

x