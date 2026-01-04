Fila e espera de 4 horas: sufoco marca volta para casa pelo Ferry-Boat

Na Ilha de Itaparica, o tempo de espera ultrapassou 4 horas para o embarque - Foto: Carol Garcia | GOVBA

A volta para Salvador após as comemorações de Réveillon segue marcada por congestionamento e longas filas no sistema Ferry-Boat neste domingo, 4. No fim da manhã, a maior retenção foi registrada no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, onde a espera ultrapassou quatro horas para o embarque.

Os dados são do Filômetro, ferramenta da Internacional Travessias — concessionária responsável pela operação — que monitora, em tempo real, o tamanho das filas nos terminais. Em Salvador, no Terminal de São Joaquim, o tempo de espera também é elevado, chegando a cerca de 90 minutos.

Ao Portal A TARDE, a Internacional Travessias afirmou que, para atender à alta demanda, seis embarcações estão em atividade ao longo do dia: Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

A concessionária disse que o fluxo intenso na Ilha de Itaparica é para veículos e moderado para motos. Já foram realizadas 14 viagens extras neste domingo.

A operação especial de fim de ano permanece em vigor até o dia 7 de janeiro. Como parte do esquema, o Terminal de Bom Despacho volta a funcionar de forma ininterrupta, com operação 24 horas, de domingo, 4, para a segunda-feira, 5.