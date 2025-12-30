O sufoco no ferryboat só tem uma solução: ponte Salvador-Itaparica

Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Reprodução

Jaime Moreno, comerciante no Imbuí e filho de Santo Antonio de Jesus, há mais de 30 anos sempre vai à terra natal rever parentes e amigos. Ficou, ontem, cinco horas na fila do ferryboat e no fim desabafou:

– Cada ano pior. Antes eram, no máximo, duas horas, depois três, quatro. Agora, são, no mínimo, cinco.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A lógica é óbvia. Segundo dados do Ministério dos Transportes, a frota da Bahia em 2006 era de 1,6 milhão de veículos. Hoje, só Salvador tem um milhão, e a Bahia, 5,1 milhões. Ou seja, mais que triplicou. A BR-324 é a mesma e o ferryboat, idem.

O espaço de passagem é o mesmo e o número de veículos só aumenta. É justamente por isso que se diz nos mundos empresarial e político que a ponte Salvador-Itaparica é inevitável.

NA ESPERA – Na banda Salvador-Feira de Santana, cogita-se a construção de conexão ferroviária, mas a ponte já é algo palatável. A previsão é que a obra comece em junho do ano que vem para terminar em 2031.

Cláudio Vilas Boas, diretor do consórcio chinês que toca o projeto, sempre deixa claro: o consórcio é concessionário, tem cinco anos para construir e 30 para explorar. Ou seja, quanto mais rápido ficar pronta, melhor.

Mas Jaime, que tem 65 anos, dá o alerta: “Eu já com essa idade, esperar mais cinco anos...” O filho, Manoel, de 30 anos, entra na conversa:

– Eu já garanti que ele passa na ponte. Sou espírita e acredito em reencarnação.

Segundo Geddel, desempenho de Geraldinho não é desculpa

Geddel Vieira Lima, considerado o guru do MDB, não aceita a tese de que Geraldo Júnior, o vice-governador da Bahia, está mesmo de fora da chapa de Jerônimo buscando a reeleição, no próximo ano, por conta do pífio desempenho que teve na corrida pela prefeitura, no ano passado, em Salvador, quando ficou em terceiro lugar nas urnas, apesar de ter as bênçãos do governo. Porque perdeu não seria argumento.

Jaques Wagner perdeu uma eleição municipal em Camaçari, depois foi governador; Rui Costa perdeu uma eleição para vereador em Salvador, depois foi governador. Geddel garante que o partido vai brigar para manter o espaço que tem no Estado. Em 2022, o MDB, que em 2006 era aliado, rompeu e voltou porque João Leão com o PP deixou os governistas. Agora, quer se manter, mesmo com uma conjuntura não muito favorável.

Bahia na rota do calorão

Dados divulgados, ontem, pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) revelam que a Bahia tem três entre as 20 cidades mais quentes do Brasil. São elas: Ibotirama, com 38,2 graus; Euclides da Cunha, com 38,1; e Curaçá, com 38 graus. A coleta de dados foi feita domingo passado. Dizem que Ibotirama já é assídua frequentadora do tempo quente, mas nunca tanto tempo. Ou seja, são evidentes as mudanças climáticas.

Segundo Sobreira, o povo pede que Neto tome lado

Diz Raimundo Sobreira, ex-deputado, que andou lá pelas bordas do Lago de Sobradinho tentando catar votos para ACM Neto, que em Santo Sé, no meio de uma reunião, um cidadão interrompeu e falou:

– Eu não vou votar em ACM Neto. Ele não tem lado, e não gosto de quem não tem lado. Sobreira conta que contou o episódio ao também ex-deputado Genebaldo Correia e a resposta também foi contundente.

– Em política, quem não toma lado acaba ficando do lado de fora.

O lado a que se refere Sobreira é na questão federal, e a cobrança maior é dos bolsonaristas. Ou seja, em 2026 o ‘tanto faz’ não vai dar.

REGISTROS

Neguinho do samba 1

2 de Dezembro é o Dia Nacional do Samba, mas a deputada Lídice da Mata (PSDB) quer ampliar o babado. Ela entrou com um projeto de lei na Câmara que transforma o 31 de outubro no Dia Nacional do Samba-Reggae.

Neguinho do Samba 2

O 31 de outubro foi escolhido por ser data do falecimento de Neguinho do Samba (Antônio Luís Alves de Souza), ícone da cultura baiana, criador do samba-reggae, fundador e dirigente do Olodum e da Associação Educativa e Cultural Didá, no Pelourinho. Justa Homenagem.

Flávio e Cláudio

Já o deputado estadual Diego Castro, bolsonarista raiz, protocolou na Alba projeto que concede ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria da Casa. O mesmo fez o colega Leandro de Jesus (PL), mas para entregar ao governador do Rio, Cláudio Castro, aquele da operação que ficou mais parecendo chacina.

A banana de Tancredo

Tancredo Neves, no baixo sul, vai começar 2026 de bem com a vida. No início de 2025, o preço da banana da terra, principal base da economia local, estava a R$ 1,19 o quilo. Agora, está entre R$ 2,30 e R$ 2,60.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS