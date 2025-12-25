Fila do Ferry Boat chega a três horas de espera no feriado de Natal

Sistema Ferry-Boat - Foto: Divulgação | Internacional Travessias

A travessia pelo sistema Ferry Boat registrou movimentação moderada na tarde desta quinta-feira, 25, feriado de Natal. No Terminal de São Joaquim, em Salvador, motoristas enfrentaram filas que chegaram a cerca de três horas de espera para embarque com destino à Ilha de Itaparica. Já no sentido contrário, saindo do Terminal de Bom Despacho, a situação era mais tranquila, com tempo máximo estimado em até uma hora.

De acordo com o monitoramento da Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária responsável pelo serviço, cinco embarcações estavam em operação ao longo do dia, garantindo a continuidade das viagens entre os dois terminais.

Para atender ao aumento da demanda típico do fim de ano, o sistema funciona em esquema especial desde o dia 22 de dezembro, com previsão de seguir até 7 de janeiro. Durante esse período, haverá operação ininterrupta em datas estratégicas: da noite do dia 30 para a madrugada de 31 de dezembro, no Terminal de São Joaquim, e entre os dias 4 e 5 de janeiro, no Terminal de Bom Despacho.

A concessionária informou ainda a ampliação das vagas do serviço de Hora Marcada, com a oferta de 420 vagas extras. Deste total, 180 serão destinadas à saída de Salvador nos dias 30 e 31 de dezembro, enquanto outras 240 estarão disponíveis para o retorno do feriado, entre os dias 3 e 5 de janeiro. As vagas podem ser adquiridas pelo site da empresa ou agendadas por meio do SAC Digital.

Durante o período da operação especial, até sete ferries estarão disponíveis para a travessia, com saídas programadas de hora em hora nos dois terminais. Viagens adicionais poderão ser realizadas conforme a necessidade e a disponibilidade da frota.

A expectativa da ITS é de crescimento no fluxo de passageiros neste fim de ano. A projeção aponta aumento de cerca de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando mais de 330 mil pessoas e aproximadamente 55 mil veículos utilizaram o sistema durante as festas.

Os setores de atendimento ao público também seguem horários específicos durante o período. O serviço de Ferry Card funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial, enquanto o atendimento para atualização da Tarifa Social ocorre em turnos distintos pela manhã e à tarde. Nos fins de semana, feriados e no dia 31 de dezembro, ambos os serviços permanecem suspensos.