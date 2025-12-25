Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEXTA-FEIRA DA GRATIDÃO

Bonfim terá missas de hora em hora na última sexta-feira do ano

Momento reúne milhares de fieis na Colina Sagrada

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

25/12/2025 - 12:49 h
Fiéis amaram fita do Bonfim na sala dos milagres
Fiéis amaram fita do Bonfim na sala dos milagres -

Na última sexta-feira do ano, conhecida como sexta-feira da gratidão, baianos e turistas costumam ir ao Santuário do Senhor do Bonfim, no bairro do Bonfim, em Salvador.

Neste ano, o local terá missa de hora em hora, a partir das 5h da manhã e segue até às 18h. Na ocasião, milhares de fieis que vão até a Colina Sagrada para agradecer as graças alcançadas ao longo do ano.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Fiéis celebram chegada da imagem do Senhor do Bonfim à Colina Sagrada
Sexta-feira da Proteção atrai multidão à Colina Sagrada
Fiéis lotam Colina Sagrada na última sexta de 2024: "Nossa esperança"

Sendo assim, o padre Edson Menezes, reitor do santuário, fez um apelo aos fieis que frequentam a Colina Sagrada.

"Dia 26 todos subiremos a Colina Sagrada para agradecer ao Senhor do Bonfim. Agradecimento se faz com gesto concreto, portanto traga a sua doação", disse o padre.

Primeira sexta-feira do ano

Já na primeira sexta-feira do ano, que em 2026 será no dia 2 de janeiro, é celebrada a Sexta-feira da Proteção. A data também reúne fieis baianos e turistas que vão até a Colina Sagrada para pedir proteção ao ano que se inicia.

Os horários das missas da Sexta-feira da Proteção ainda não foram divulgados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

colina sagrada Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fiéis amaram fita do Bonfim na sala dos milagres
Play

O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista

Fiéis amaram fita do Bonfim na sala dos milagres
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Fiéis amaram fita do Bonfim na sala dos milagres
Play

Av. Dorival Caymmi é interditada após carro colidir e derrubar postes

Fiéis amaram fita do Bonfim na sala dos milagres
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

x