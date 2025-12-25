Bonfim terá missas de hora em hora na última sexta-feira do ano

Fiéis amaram fita do Bonfim na sala dos milagres - Foto: Olga Leiria | Ag, A TARDE

Na última sexta-feira do ano, conhecida como sexta-feira da gratidão, baianos e turistas costumam ir ao Santuário do Senhor do Bonfim, no bairro do Bonfim, em Salvador.

Neste ano, o local terá missa de hora em hora, a partir das 5h da manhã e segue até às 18h. Na ocasião, milhares de fieis que vão até a Colina Sagrada para agradecer as graças alcançadas ao longo do ano.

Sendo assim, o padre Edson Menezes, reitor do santuário, fez um apelo aos fieis que frequentam a Colina Sagrada.

"Dia 26 todos subiremos a Colina Sagrada para agradecer ao Senhor do Bonfim. Agradecimento se faz com gesto concreto, portanto traga a sua doação", disse o padre.

Primeira sexta-feira do ano

Já na primeira sexta-feira do ano, que em 2026 será no dia 2 de janeiro, é celebrada a Sexta-feira da Proteção. A data também reúne fieis baianos e turistas que vão até a Colina Sagrada para pedir proteção ao ano que se inicia.

Os horários das missas da Sexta-feira da Proteção ainda não foram divulgados.