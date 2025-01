Sexta-feira da Proteção atrai multidão à Colina Sagrada

- Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

A primeira sexta-feira de 2025 foi marcada por uma onda de fé e devoção na Colina Sagrada, onde milhares de fiéis participaram da tradicional Sexta-feira da Proteção.

Promovida pela Basílica Santuário Senhor do Bonfim, a celebração é um convite a começar o ano com votos de paz, saúde e proteção.

Ao longo do dia, 13 missas campais foram realizadas na praça Senhor do Bonfim, com horários que começaram às 5h e se estenderam até as 18h.

Entre as celebrações, algumas também foram transmitidas ao vivo pelas redes sociais da Basílica, ampliando o alcance para aqueles que não puderam ir até lá.

Um dos momentos mais tradicionais do evento é a instalação de caixas espalhadas pelo gradil da Basílica, onde os devotos depositaram seus pedidos por escrito.

Esses desejos serão incinerados em uma cerimônia especial, marcada para o próximo dia 10 de janeiro.

Para o reitor do Santuário, padre Edson Menezes, a Sexta-feira da Proteção representa um marco de renovação espiritual.

“É Sexta-feira da Proteção porque os fiéis sobem a ladeira da Colina Sagrada para pedir a proteção do Senhor do Bonfim para o ano novo que está iniciando”, disse.

“É claro, o ano novo é sempre um período de expectativa, de sonhos, de desejos que as coisas sejam melhores e mudem”, pontuou o padre.

O pároco aproveitou para deixar uma mensagem para este ano.

”2025 para nós cristãos católicos é um ano muito especial, o ano do Jubileu da Esperança, e para nós baianos, estamos comemorando os 280 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim à Bahia. Então será um ano muito especial, de muitas graças, de muitas bênçãos do céu e de muitas celebrações”, disse.

Meire Passos foi com o neto, Theo Passos, viver a experiência da proteção. Natural de Aracaju (SE), ela vive em Salvador há nove anos, e tem muito encanto pela festa. “A fé de vocês é linda”, disse. “Eu pedi o meu neto na desta do Bonfim, e ele veio. Então vim pedir por ele, pela minha filha, por todos”, contou.

Festejos da Lavagem

A mais importante festa do começo do ano na Bahia, a Lavagem do Bonfim, está se aproximando (16.01), e o padre Edson comentou a relevância dessa celebração para a cultura da Bahia.

“É a maior festa e a festa popular que, graças a Deus, se mantém. Outras festas perderam seu brilho e até nem acontece mais, mas a festa do Bonfim continua”, disse. “Estamos preparando tudo. Sairemos da Conceição da Praia às 7h, conduzindo a imagem do Senhor do Bonfim até a Colina Sagrada. Chegando, eu irei transmitir uma mensagem e conceder uma bênção”.