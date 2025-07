Urnas por R$ 8 mil: Igreja do Bonfim inaugura columbário para cinzas

Igreja do Senhor do Bonfim - Foto: Divulgação/TJ-BA

A Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, em Salvador, anunciou nesta sexta-feira, 11, os detalhes do seu novo columbário, projeto apresentado inicialmente em outubro de 2023. O espaço será destinado ao depósito das cinzas de entes queridos e contará com mil urnas disponíveis na primeira fase. Os valores partem de R$ 8 mil.

Segundo Marcelo Sacramento de Araújo, presidente da Devoção do Senhor do Bonfim, o columbário foi concebido como um espaço de memória perpétua.

"As urnas serão colocadas em quatro pequenas caixas contendo essas cinzas e haverá todo um trabalho de acolhimento. As pessoas receberão um acompanhamento moderno sobre data de aniversário do ente querido e datas-chave do tempo que as cinzas estão na igreja, podendo ser feitas orações e homenagens ", aponta Marcelo Sacramento.

O columbário ocupará o primeiro andar da igreja, onde hoje funciona o Museu do Bonfim. O museu será transferido para o prédio anexo da Devoção do Senhor do Bonfim, que passará por obras de ampliação.

A iniciativa, idealizada pelo reitor Padre Edson Menezes, busca oferecer uma alternativa simbólica e espiritual aos cemitérios tradicionais. Durante o Congresso Brasileiro de Santuários, a equipe da Basílica identificou que apenas uma igreja em Santa Catarina, além de outra na Espanha e o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, oferecem serviço semelhante.

O projeto foi viabilizado em parceria com a empresa Autua, especializada em tecnologia voltada à espiritualidade. Cada caixa adquirida poderá conter até quatro urnas e incluirá QR Codes exclusivos para cada falecido. O código dá acesso a uma biografia digital com fotos e registros da vida da pessoa, como detalha Sacramento.

“Um bisneto, daqui a 60 anos, vai chegar no columbário, colocar o celular no QR Code e saber da história da vida do bisavô dele, bem como fotos de eventos, casamentos e tantas outras", afirma.

As vendas começam em 1º de agosto, por um canal que ainda será anunciado pela igreja. O valor das urnas varia de acordo com a localização dentro do columbário e poderá ser parcelado em até 12 vezes. Uma taxa anual de manutenção será cobrada — estimada em cerca de meio salário mínimo, com o valor exato ainda a ser definido.

Expansão do espaço da Colina Sagrada

Além do columbário, a Basílica também anunciou a reintegração de 4 mil metros quadrados da ladeira que dá acesso à Colina Sagrada, área que estava fora do domínio da igreja. A recuperação do espaço, fruto de acordo com o antigo proprietário, permitirá a ampliação das atividades religiosas e culturais no entorno do templo.