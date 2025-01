Fiéis celebram chegada da imagem do Senhor do Bonfim à Colina Sagrada

Procissão em homenagem ao Senhor do Bonfim - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Devotos encheram as ruas e se emocionaram com a chegada da procissão em homenagem ao Senhor do Bonfim, na tarde desta quinta-feira, 16. A imagem chegou à Colina Sagrada por volta do meio-dia.

Marvinia Silva foi uma das devotas que conseguiu acompanhar a chegada. Ela frequenta a celebração em todos os anos e ressaltou a alegria que sente ao viver o momento.

Marvinia Silva | Foto: Rebeca Nascimento / Ag. A TARDE

"É muito importante saber o quanto Ele nos fortalece, o quanto Ele faz com que nossa energia transborde cada vez mais. É uma energia inexplicável", disse ao Portal MASSA!.

Carlos Batista frequenta a Lavagem há 8 anos e também demonstrou felicidade ao ver o santo. "A emoção é muito grande. O Bonfim traz muita esperança e paz", destacou.