Lavagem do Bonfim: Bruno Monteiro ressalta força das tradições da Bahia

O secretário de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), Bruno Monteiro - Foto: Divulgação

O secretário de Cultura do Estado (Secult-BA), Bruno Monteiro, marcou presença no cortejo da Lavagem do Bonfim nesta quinta-feira, 16, em Salvador. Na ocasião, o gestor pontuou o compromisso do Governo em valorizar e fortalecer a história e as identidades culturais da Bahia.

“Este ano estamos aqui com o Programa Ouro Negro, financiando 12 entidades, entre elas 6 blocos afro, 1 afoxé e 5 blocos de samba, que vem justamente para a avenida, para a lavagem, para reforçar o caráter cultural da nossa cultura identitária”, afirmou o secretário.

Vão se apresentar os blocos de matriz africana Ilê Aiyê, Malê Debalê, Muzenza, Bloco da Saudade, Bloco da Capoeira, Proibido Proibir, Bloco Amor e Paixão, Afrodescendentes da Bahia, Bloco Afro Mundo Negro, Bloco Ki Beleza, Afoxé Ilê Oya do Abacaxi e Bloco Samba e Folia.

Monteiro também falou sobre o papel da cultura na promoção do turismo e no fortalecimento da imagem da Bahia como destino único.

“A cultura dá sentido ao turismo. As pessoas vêm à Bahia atraídas pelas belezas naturais, pelo acolhimento do nosso povo, mas é a força das nossas tradições e o impacto da nossa cultura que com certeza faz estas pessoas não só se apaixonarem e voltarem, como trazer mais pessoas”, finalizou o secretário.