Artistas celebram Lavagem do Senhor do Bonfim: “Quem tem fé vai a pé”

Artistas celebraram a data em que ocorre o maior evento religioso da Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Milhares de fiéis foram às ruas de Salvador para a tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim, que acontece nesta quinta-feira, 16. Além de orações católicas, o evento conta com manifestações de religiões de matrizes africanas e elementos do sincretismo religioso, em uma caminhada de mais de seis quilômetros de cortejo entre os bairros do Comércio e do Bonfim.

Nas redes sociais, autoridades e artistas celebraram a data em que ocorre o maior evento religioso da Bahia. Entre eles, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e as atrizes Bárbara Paz e Emanuelle Araújo. Confira:

Margareth Menezes

Publicação de Margareth Menezes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bárbara Paz

Publicação de Bárbara Paz | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Publicação de Bárbara Paz | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Emanuelle Araújo

Publicação de Emanuelle Araújo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lucas Pizane

Publicação de Lucas Pizane | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Publicação de Lucas Pizane | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Publicação de Lucas Pizane | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Danilo Mesquita

Publicação de Danilo Mesquita | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Publicação de Danilo Mesquita | Foto: Reprodução | Redes Sociais