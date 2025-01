Luiz Caldas celebra com um show no MAM os 40 anos de um álbum histórico

Luiz Caldas - Foto: Carlos Santana /Cedoc A TARDE - 17/02/88

Um disco marcante merece uma comemoração excepcional. É por isso que, no próximo domingo (18), Luiz Caldas celebrará os 40 anos do álbum Magia – e seu próprio aniversário de 62 anos – em grande estilo, unindo boa música e a vista para a Baía de Todos-os-Santos com um show especial no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA).

A apresentação é uma ode ao álbum que revolucionou a música baiana. O disco, lançado em 1985, mesclou de maneira inédita ritmos afro-brasileiros, pop, reggae e frevo, e a união deu certo: foi Magia que deu origem ao movimento que hoje conhecemos como axé music, um dos gêneros musicais mais populares do país.

O país inteiro logo tomou gosto por essa mistura e pelo jovem Luiz Caldas, então com 22 anos, que mais tarde seria apelidado de “Pai da Axé Music”. As letras de sucessos como Fricote e a faixa-título Magia estavam na boca do povo, e o cantor se consolidou como um dos maiores nomes da sua geração.

“O disco Magia me coloca como um artista nacional. Ele faz com que o Brasil todo abrisse os braços para mim e passasse a se interessar pela minha obra. A partir dele, todos os meus outros discos foram recebidos de uma forma muito legal. Ganhei muitos discos de ouro, muitos discos de platina. Ou seja, uma carreira hipervencedora”, lembra Luiz Caldas.

A festa de domingo será uma oportunidade de revisitar e cantar a plenos pulmões canções que marcaram a carreira de Luiz Caldas e a história da música na Bahia. Num show de duas horas, o público, que está quase esgotando os ingressos, ouvirá músicas como Magia, Haja Amor, Beverly Hills, Salve o Negro Nagô, Amazonas e Pinta Jamaicana. “A gente vai viajar e vai se divertir muito, porque o repertório, graças a Deus, é extenso”, garante o cantor.

O ambiente é um show à parte, garantindo que esse show com a cara do verão seja banhado pelo pôr do sol mais bonito da cidade. Isso sem falar dos séculos de memória e cultura que existem dentro das paredes do MAM – foi o casamento perfeito.

Para Luiz Caldas, levar a celebração para esse espaço é indescritível. “O MAM é um lugar muito especial, um lugar de música legal, é um lugar de muita história. E a gente, com uma nesguinha dessa história, que são só 40 anos, comemorar nesse espaço é maravilhoso”, celebra o cantor.

Trajetória de sucesso

A apresentação também é uma oportunidade de comemorar mais um verão do próprio Luiz Caldas. A celebração das quatro décadas de Magia e da axé music se une a de seus 62 anos, dos quais mais de 50 têm sido dedicados à música.

Luiz canta desde os 10 anos e compõe desde os 12, época que ainda morava em Feira de Santana, sua cidade natal. Sua vida sempre foi da música: na juventude, podia até ter outros empregos para se manter, mas sempre achava tempo para tocar.

As experiências musicais foram inúmeras. Passou pelo Trio Elétrico Tapajós, pelo Bloco Camaleão e liderou em 1984 a banda Acordes Verdes, da qual fizeram parte seu irmão Paulinho Caldas, Carlinhos Brown e Tony Mola. De lá para cá, foram mais de 100 álbuns lançados, participações em programas, trilhas sonoras – como o tema da novela Tieta, que está sendo reexibida na TV Globo – e menções em premiações, dentre as quais está uma indicação ao Grammy Latino em 2021. Em 2010, quando a axé music completou 25 anos, Luiz Caldas teve sua obra reconhecida através do prêmio Lifetime Achievement Award.

Agora, é momento de colher os frutos de tanto tempo de trabalho, manter viva a memória de uma trajetória musical que continua a marcar as novas gerações. E ele sabe bem disso: “Não esquecer a história e reverenciar o que nós fizemos de bom para que a gente continue e consiga fazer coisas melhores daqui para frente. Eu acho que esse é o grande sentimento de poder comemorar esses 40 anos do álbum Magia”, define.

Luiz Caldas – 40 anos do disco “Magia” / domingo (19), 16h / Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) / / Ingressos entre R$ 240 e R$ 120 / Vendas: Bilheteria Digital (clique aqui) / Classificação: 14 Anos

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.