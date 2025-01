Festival de Teatro do Subúrbio traz atrações gratuitas em fevereiro

O festival se consolidou como uma plataforma para a valorização e a profissionalização de grupos locais - Foto: Divulgação

O VI Festival de Teatro do Subúrbio, realizado pelo Coletivo de Produtores Culturais do Subúrbio, acontecerá de 5 a 9 de fevereiro em Salvador, com uma programação que inclui 17 apresentações e oficinas gratuitas. A proposta é ocupar espaços culturais em bairros como Uruguai, Valéria, Periperi e Alto do Cabrito, levando teatro e arte de rua a comunidades periféricas da cidade.

Com um histórico de mais de 8 mil espectadores, o festival se consolidou como uma plataforma para a valorização e a profissionalização de grupos locais. Além das apresentações, a edição deste ano também trará oficinas, como a de "Confecção e Manipulação de Bonecos Mamulengo", com o Grupo Cultural Mamulengo, e "Teatrando", com Leno Sacramento, além de um bate-papo com os artistas.

A programação inclui espetáculos como 'Escarro Início', de Leno Sacramento, que integra a trilogia 'Encruzilhadas' e discute o genocídio da população negra; 'O Cidadão de Papel', do Grupo Novos Arteiros, inspirado no livro de Gilberto Dimenstein e abordando temas como racismo e desigualdade social; e 'Maloquêro', de Jhoilson de Oliveira, que explora as experiências de moradores de rua em Salvador. Outros destaques são o espetáculo de palhaçaria 'O Circo de um Homem Só', de João Lima, que será encenado em praças da cidade.

O evento busca não apenas entreter, mas também promover reflexões sobre questões identitárias e políticas, fortalecendo a formação de público e a prática teatral nas comunidades periféricas.

O VI Festival de Teatro do Subúrbio acontecerá de 5 a 9 de fevereiro de 2025, de quarta a domingo, com entrada gratuita. O evento será realizado em diversos locais de Salvador, como o Espaço Boca de Brasa/CEU de Valéria (Nova Brasília de Valéria), a sede do Grupo Cultural É Ao Quadrado (Alto do Cabrito), o Espaço Cultural Alagados (Uruguai), além das Praças do Uruguai e da Revolução (Periperi).

