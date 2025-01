“Manifestação maravilhosa”, diz Margareth sobre Lavagem do Bonfim

Margareth Menezes marcou presença na tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim - Foto: Divulgação

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, marcou presença na tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim, que acontece nesta quinta-feira, 16, e reuniu milhares de fiéis nas ruas de Salvador.

Além de orações católicas, o evento conta com manifestações de religiões de matrizes africanas e elementos do sincretismo religioso, em uma caminhada de mais de seis quilômetros de cortejo entre os bairros do Comércio e do Bonfim.

Em conversa com a imprensa, Margareth pontuou que a festa tem o espírito do povo baiano. “Além de ter a coisa religiosa e cultural, mas tem muito mais o espírito do nosso povo, do povo da Bahia, do povo soteropolitano. Para mim, é uma honra, sempre foi para mim uma procissão de fé e continuo aqui confirmando também a minha fé nessa nossa manifestação maravilhosa”, disse a ministra da Cultura.