HOME > VERÃO
PROGRAMAÇÃO

Verão Salvador: shows e Bonfim aquecem janeiro; confira agenda

Agenda com eventos culturais e religiosos que movimentam a cidade ao longo do mês

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

04/01/2026 - 12:24 h
Baile da Santinha
Baile da Santinha -

O verão já movimenta Salvador, e o mês de janeiro concentra uma série de festas, ensaios e eventos tradicionais que ocupam ruas, praias e espaços culturais da capital baiana.

O Portal A TARDE traz uma programação reúne desde grandes shows até celebrações religiosas que fazem parte do calendário histórico da cidade.

A prefeitura de Salvador divulgou recentemente a agenda oficial com os principais eventos previstos para janeiro. A lista contempla atrações que marcam o início da temporada de verão e antecedem o Carnaval, atraindo moradores e turistas.

Entre os destaques do mês está a Lavagem do Bonfim, no dia 15 de janeiro, uma das manifestações religiosas e culturais mais importantes da Bahia. Ensaios de verão e festivais de música também aparecem com força ao longo do período.

Confira abaixo os principais eventos programados para janeiro em Salvador

Ensaio de Verão da Timbalada

Data: 04/01
Local: Candyall Guetho Square

Melhor Segunda-Feira do Mundo com Xandy

Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy

Data: 05/01
Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Ensaio do Cortejo-Afro

Data: 05/01
Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho

Baile da Santinha, com Léo Santana

Data: 09/01
Local: WET Eventos

Pranchão Inesquecível

Data: 10/01
Local: Arena Fonte Nova

Sarau do Brown

Data: 11/01
Local: Candyall Guetho Square

Sunday Salvador, com Menos é Mais e Simone Mendes

Data: 11/01
Local: Centro de Convenções Salvador

Verão do Vale, com Alinne Rosa e convidados

Data: 15/01
LOcal: Doca 1, no bairro do Comércio

Lavagem do Bonfim

Data: 18/01
Local: Percurso tradicional: Da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio) até a Basílica do Senhor do Bonfim (Colina Sagrada).

Ensaio de Verão da Timbalada

Data: 24 e 25/01
Local: Candyall Guetho Square

Festival de Verão

Data: 25/01
Local: Arena Festival (WET Eventos)

Festa para São Lázaro

Data: 24 e 25/01
Local: Igreja de São Lázaro, no bairro da Federação (Local da celebração religiosa tradicional).

Baile da Santinha Bonfim Bonfim 2026 ensaios evento festas Salvador timbalada verão

