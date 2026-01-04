PROGRAMAÇÃO
Verão Salvador: shows e Bonfim aquecem janeiro; confira agenda
Agenda com eventos culturais e religiosos que movimentam a cidade ao longo do mês
Por Jair Mendonça Jr
O verão já movimenta Salvador, e o mês de janeiro concentra uma série de festas, ensaios e eventos tradicionais que ocupam ruas, praias e espaços culturais da capital baiana.
O Portal A TARDE traz uma programação reúne desde grandes shows até celebrações religiosas que fazem parte do calendário histórico da cidade.
A prefeitura de Salvador divulgou recentemente a agenda oficial com os principais eventos previstos para janeiro. A lista contempla atrações que marcam o início da temporada de verão e antecedem o Carnaval, atraindo moradores e turistas.
Entre os destaques do mês está a Lavagem do Bonfim, no dia 15 de janeiro, uma das manifestações religiosas e culturais mais importantes da Bahia. Ensaios de verão e festivais de música também aparecem com força ao longo do período.
Confira abaixo os principais eventos programados para janeiro em Salvador
Ensaio de Verão da Timbalada
Data: 04/01
Local: Candyall Guetho Square
Melhor Segunda-Feira do Mundo com Xandy
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy
Data: 05/01
Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves
Ensaio do Cortejo-Afro
Data: 05/01
Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho
Baile da Santinha, com Léo Santana
Data: 09/01
Local: WET Eventos
Pranchão Inesquecível
Data: 10/01
Local: Arena Fonte Nova
Sarau do Brown
Data: 11/01
Local: Candyall Guetho Square
Sunday Salvador, com Menos é Mais e Simone Mendes
Data: 11/01
Local: Centro de Convenções Salvador
Verão do Vale, com Alinne Rosa e convidados
Data: 15/01
LOcal: Doca 1, no bairro do Comércio
Lavagem do Bonfim
Data: 18/01
Local: Percurso tradicional: Da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio) até a Basílica do Senhor do Bonfim (Colina Sagrada).
Ensaio de Verão da Timbalada
Data: 24 e 25/01
Local: Candyall Guetho Square
Festival de Verão
Data: 25/01
Local: Arena Festival (WET Eventos)
Festa para São Lázaro
Data: 24 e 25/01
Local: Igreja de São Lázaro, no bairro da Federação (Local da celebração religiosa tradicional).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes