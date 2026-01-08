Otto confirma apoio a Jerônimo mesmo sem Coronel na chapa

Senadores Angelo Coronel e Otto Alencar - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, admitiu pela primeira vez nesta quinta-feira, 8, que apoiará a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) independentemente da permanência do correligionário Angelo Coronel em uma das vagas ao Senado na chapa majoritária.

Segundo Otto, o partido não fará qualquer tipo de negociação alternativa caso Coronel fique de fora da composição para abrir espaço ao ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que já manifestou interesse em disputar uma cadeira no Senado nas eleições deste ano.

“O PSD só indicará um nome para a chapa, que é o de Angelo Coronel. Se, por acaso, ele não for, o partido permanece na aliança, mas não indica ninguém, para não parecer que houve troca ou compensação política”, afirmou em entrevista ao site Política ao Vivo.

Posição de vice

Ao comentar declarações de Coronel de que não teria perfil para assumir a função de vice-governador, caso fosse reposicionado na chapa de Jerônimo, Otto disse respeitar a posição do colega.

“Eu até disse que nasci para ser vice-governador, mas respeito a opinião dele. É meu compadre, meu amigo”, disse o senador, minimizando qualquer sinal de atrito interno.