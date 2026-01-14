ELEIÇÕES 2026
MDB aguarda imbróglio e quer reedição de dobradinha com Jerônimo
Construção de chapa governista agita bastidores políticos
Por Cássio Moreira
O MDB aguarda as discussões e a convocação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para iniciar as tratativas sobre a composição da chapa majoritária governista das eleições de outubro. Em conversas reservadas com o Portal A TARDE, integrantes da legenda revelaram as expectativas para o processo.
Um dos nomes consultados, importante membro da cúpula emedebista, defendeu que o MDB permaneça onde está: com a indicação da vaga de vice-governador do petista, como foi feito em 2022. No momento, a tendência é de que o nome indicado seja o de Geraldo Júnior, que já ocupa o cargo.
Fora da briga
Os emedebistas afirmam que as discussões entre PT e PSD acerca das vagas para o Senado não envolvem o MDB e seu espaço na vice, e que qualquer resolução sobre o impasse não passará pelo substituição do partido na chapa para compensar a família do senador Angelo Coronel.
Assim, a ideia é que o formato hoje discutido, com o PT ocupando as duas cadeiras para o Senado, seja consolidado com a permanência do MDB.
"O PT quer a vaga para o Senado, não é a vice", pontuou uma fonte ligada ao partido, ao comentar sobre as discussões.
MDB fala em lealdade
Os mesmos nomes consultados falam sobre a lealdade do MDB ao longo dos quatro anos. Além disso, o partido argumenta que a aliança de 2022 foi crucial para a campanha vitoriosa.
"O MDB não fez qualquer agonia ou fala pública pressionando sobre espaços na chapa", destacou um importante emedebista.
Eleições
Em meio ao impasse sobre a composição da chapa, a tendência é que o formato 'puro-sangue' prevaleça, mesmo com o desejo do senador Angelo Coronel (PSD) de concorrer à reeleição.
Encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), a chapa deve ter Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT) como candidatos ao Senado. A vice, hoje nas mãos do MDB, pode permanecer com a legenda, ou entregue ao PSD.
