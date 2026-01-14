PT avalia lançar chapa puro-sangue de ministros ao Senado

Marina e Haddad podem formar chapa em São Paulo. - Foto: Reprodução / X

Não é só na Bahia que o PT enfrenta dificuldades na montagem do time para as eleições de outubro. Em São Paulo, a legenda quer viabilizar uma chapa puro-sangue ao Senado com ministros como protagonistas.

No desenho dos sonhos petistas, os candidatos seriam os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva. O projeto envolveria o retorno de Marina ao partido, de onde saiu em 2009. Nessa composição, o candidato ao governo seria o ministro Márcio França, do PSB.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Marina, no entanto, ainda não decidiu qual rumo político tomar. Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, ela se vê sem espaço na Rede e conversa também com PSB e PSOL. Mesmo a permanência no ministério não está descartada. Tudo dependerá de uma conversa com Lula, que deve ocorrer nos próximos meses.

Indecisão

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda não definiu seu futuro. Haddad já declarou que pretende deixar, até fevereiro deste ano, o comando da pasta, para se dedicar a reeleição de Lula em outubro, mas não descarta disputar um cargo eletivo.