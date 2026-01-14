Menu
APOSTA DE 2026?

Primeira-dama surpreende ao sugerir Tarcísio como novo CEO do Brasil

Governador de São Paulo defendeu mudança no país e fim de PT

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

14/01/2026 - 9:28 h
Primeira-dama Cristiane Freitas ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Primeira-dama Cristiane Freitas ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)

A primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, causou burburinho no meio político após comentar uma publicação do seu marido, governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), nas redes sociais, em que ele defendia a chegada de CEO para comandar o país.

Na ocasião, a mulher de Tarcísio escreveu: “Nosso país precisa de um novo CEO, meu marido!”

A publicação é um recorte do discurso do chefe do Palácio dos Bandeirantes que faz uma crítica ao Partido dos Trabalhadores (PT), sigla do presidente Lula. Segundo o republicano, os brasileiros vão se tocar que o que está aí envelheceu” e “não tem nada de moderno”.

O ensaio bolsonarista de Tarcísio de Freitas
Vai romper? Eduardo Bolsonaro ataca Tarcísio de Freitas nas redes
Tarcísio de Freitas e o tiro no pé
Lula antecipa eleição de 2026 e provoca Tarcísio de Freitas; veja

“O novo CEO vai chegar, vai fazer uma reforma administrativa, vai diminuir o tamanho do Estado, vai voltar a fazer privatizações, vai economizar 3% do PIB, 3,5% do PIB, o que vai acontecer? Vai ser uma explosão de recurso vindo para cá”, diz o governador no trecho do vídeo publicado na terça-feira, 13.

A gravação ainda tem a seguinte legenda: “A verdade é uma só: O Brasil não aguenta mais 4 anos anos de PT. Estamos limitando o nosso potencial como nação e tirar esse governo atrasado é o único lado que a direita precisa ter em 2026”.

Veja publicação

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf)

Ala bolsonarista

Parte da cúpula bolsonarista, por sua vez, tem se irritado com o comportamento do governador de São Paulo pela falta de apoio expressivo a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à presidência da República.

Durante o discurso publicado nas redes sociais, o republicano não menciona o filho "01" do ex-presidente como o possível CEO que pode transformar o país.

x